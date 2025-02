पांच माह में हिमाचल की जनसंख्या के बराबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बढ़ गए वोटर, चुनाव आयोग कफन से उठकर दे जबाव कैसे हुआ?

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि हम महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में लड़ने वाले पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम महाराष्ट्र चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भारत के लोगों के ध्यान में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने मतदाता सूची और मतदान पैटर्न का बारीकी से अध्ययन किया है, और हम पिछले कुछ समय से इस पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, हमें कई अनियमितताएँ मिली हैं। देश के लिए, खासकर युवा लोगों के लिए जो लोकतंत्र के हिमायती हैं और उसमें विश्वास करते हैं, इन निष्कर्षों के बारे में जागरूक होना और उन्हें समझना ज़रूरी है।

LIVE: Press briefing by Shri @RahulGandhi, Smt @supriya_sule and Shri @rautsanjay61 in New Delhi. https://t.co/ZzX1zbV8Ba

— Congress (@INCIndia) February 7, 2025