Batwara 1947 First Look : आमिर खान की ‘बंटवारा 1947’ का फर्स्ट लुक जारी, सनी देओल और प्रीति जिंटा साथ आएंगे नजर

Batwara 1947 First Look : कई महीनों की अटकलों के बाद, सनी देओल की बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म के मेकर्स ने एक बड़े बदलाव की आधिकारिक पुष्टि की है। यह फिल्म, जिसे पहले ‘लाहौर 1947’ के नाम से जाना जाता था, अब ‘बंटवारा 1947’ टाइटल के साथ रिलीज़ होगी। मेकर्स ने हाल ही में ‘बंटवारा 1947’ (Batwara 1947) का पहला लुक जारी किया है। सनी देओल, शबाना आज़मी, प्रीति ज़िंटा और करण देओल स्टारर इस फ़िल्म का मोशन पोस्टर दिलचस्प लग रहा है।

आमिर खान प्रोडक्शंस (Aamir Khan Productions) और सनी देओल (Sunny Deol) ने इंस्टाग्राम पर टाइटल की घोषणा करने वाला टीज़र शेयर किया और कैप्शन में लिखा: “नफ़रत और डर के माहौल में, उन्होंने हिम्मत चुनी। 14 अगस्त 2026 से सिनेमाघरों में #बंटवारा1947 देखें।” इस घोषणा के साथ ही, टीम ने एक शानदार मोशन पोस्टर भी जारी किया है, जो बंटवारे के दौर की कहानी की पहली झलक दिखाता है और फिल्म की थिएटर रिलीज़ की तारीख की पुष्टि करता है। रिलीज़ हुए मोशन पोस्टर में की शुरुआत इस लाइन से होती है: “नफ़रत और डर के माहौल में, उसने हिम्मत चुनी।” कुछ ही पल बाद, स्क्रीन पर एक तेज़ लाल लकीर उभरती है जो टेक्स्ट और नक्शे, दोनों को चीरती हुई निकलती है।

बंटवारे की यह जलती हुई लकीर विभाजन (Partitions) का एक ज़बरदस्त दृश्य दिखाती है और फ़िल्म की मुख्य कहानी या टकराव की नींव रखती है। इसके बाद दर्शकों को सनी देओल का किरदार दिखाई देता है, जो अफ़रा-तफ़री, आग और भागती हुई भीड़ के बीच एक स्टीम ट्रेन के साथ-साथ दौड़ रहे हैं। आग की लपटों के बीच प्रीति ज़िंटा (Preity Zinta), शबाना आज़मी (Shabana Azmi) और करण देओल (Karan Deol) जैसे अन्य किरदार भी थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं। मोशन पोस्टर का समापन सनी की एक शक्तिशाली छवि के साथ होता है, जिसमें वह जलती हुई मशाल थामे हुए केंद्र में खड़े हैं। उसके पीछे प्रीति, करण भयभीत नजर आ रहे हैं। बटवारा 1947 शीर्षक तब सामने आया है।

बता दें कि यह फ़िल्म असग़र वजाहत के मशहूर नाटक ‘जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्या ई नई’ पर आधारित है। यह नाटक बंटवारे (Partitions) के बाद पहचान, विस्थापन और इंसानियत जैसे मुद्दों को दिखाता है। ‘बंटवारा 1947’ का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और इसे आमिर खान प्रोडक्शंस (Aamir Khan Productions) के तहत आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म के ज़रिए संतोषी और सनी देओल की जोड़ी फिर से एक साथ आ रही है; इससे पहले उन्होंने ‘घायल’, ‘दामिनी’ और ‘घातक’ जैसी बेहतरीन फ़िल्मों में साथ काम किया है। फ़िल्म की स्टार कास्ट में सनी देओल, प्रीति ज़िंटा, शबाना आज़मी, करण देओल और अली फ़ज़ल शामिल हैं। इसका संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया है और गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं।