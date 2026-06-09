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मोहम्मद सिराज इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20I सीरीज से हुए बाहर, रिप्लेसमेंट का ऐलान

Mohammed Siraj ruled out of UK tour : बीसीसीआई ने हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था। इन दौरों पर टी20आई सीरीज के लिए भारतीय टीम में अनुभवी तेल गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया था। लेकिन, दाएं हाथ के स्टार तेज गेंदबाज आगामी दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है।

By Abhimanyu 
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Mohammed Siraj ruled out of UK tour : बीसीसीआई ने हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था। इन दौरों पर टी20आई सीरीज के लिए भारतीय टीम में अनुभवी तेल गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया था। लेकिन, दाएं हाथ के स्टार तेज गेंदबाज आगामी दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है।

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दरअसल, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत भारतीय तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज को आराम करने की सलाह दी गई है। आयरलैंड और इंग्लैंड में होने वाली T20I सीरीज़ के लिए उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई की ओर जारी बयान के अनुसार, तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज को आयरलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होने वाली T20I सीरीज़ के लिए भारतीय टीम से हटा दिया गया है।

BCCI की मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट के बीच बातचीत के बाद, सिराज को उनके वर्कलोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत आराम करने की सलाह दी गई है। यह फ़ैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि लंबे इंटरनेशनल सीज़न से पहले उन्हें ठीक होने का पूरा समय मिल सके। पुरुष चयन समिति ने दोनों T20I सीरीज़ के लिए सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया है।

आयरलैंड और इंग्लैंड T20I के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), इशान किशन (WK), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (VC), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा।

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