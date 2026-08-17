17 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, पूरे होंगे बिगड़े काम

17 अगस्त 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन मिथुन राशि के लोगों को बातचीत और संपर्कों से लाभ मिलेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिलेगा। नौकरी में नई संभावना बन सकती है। अनावश्यक खर्च से बचें।

कर्क – आज परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। धन लाभ के योग हैं। मानसिक तनाव कम होगा।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। निवेश में जल्दबाजी न करें।

कन्या – आज कामकाज में व्यस्तता रहेगी लेकिन परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

तुला – व्यापार और नौकरी में लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

वृश्चिक – आज कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। आर्थिक लाभ के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा या नए संपर्क से लाभ हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

मकर – आज कार्यस्थल पर धैर्य से काम लें। पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

कुंभ – आज नई योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। आज परिवार में सुख-शांति रहेगी।