Video : तेलंगाना में मंदिर के अंदर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न मामले में पुजारी गिरफ्तार

Telangana Priest Arrested After Alleged S*xual Assault of Minor Girl Inside Temple in Rangareddy
रंगारेड्डी । तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले में पुलिस ने रामचंद्रपुरम के एक मंदिर में नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक पुजारी को गिरफ़्तार कर लिया है। जब स्थानीय लोगों की इसकी भनक लगी तब यह घटना सामने आई है। ‘प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंसेज़’ (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
नाबालिग के साथ रेप के आरोप में रामचंद्रपुरम मंदिर का पुजारी गिरफ़्तार
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान वडला सयान्ना के तौर पर हुई है, जो रामचंद्रपुरम मंडल के एक मंदिर में पुजारी का काम करता है। ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना पुजारी को पुलिस को सौंपे जाने से दो दिन पहले हुई थी। पुलिस ने बताया कि सयान्ना ने मंदिर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया और नाबालिग लड़की को गर्भगृह में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट इलाके के रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है।
Shocking News Coming from #Hyderabad's #Telangana– Bizarre Incident Within the #Cyberabad Police Commissionerate Limits
Priest Who Sexually Assaulted a Minor Girl in the Temple
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In #Ramachandrapuram, a priest named Sayanna, who locked the temple from the outside and sexually… pic.twitter.com/viadbRt5zW
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 15, 2026
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और आरोपों की जांच शुरू की
पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने इस कथित घटना को देखा और दखल दिया। ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ के अनुसार, उन्होंने पुजारी को मौके पर ही पकड़ लिया और बाद में शनिवार को उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों को सूचित करने से पहले कुछ स्थानीय लोगों ने पुजारी के साथ मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और आरोपों की जांच शुरू की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को सूचित करने से पहले घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था।
POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने सयान्ना के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ के अनुसार, आरोपी को गिरफ़्तार किया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपों पर अभी अदालत में कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है।
उपलब्ध सबूतों की जांच कर रही है पुलिस
पुलिस कथित हमले की परिस्थितियों की जांच कर रही है और उपलब्ध सबूतों की जांच कर रही है, जिसमें कथित वीडियो और गवाहों के बयान शामिल हैं। अधिकारियों ने नाबालिग की पहचान उजागर नहीं की है, जो यौन अपराधों के शिकार बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा के अनुरूप है। जांच आगे बढ़ने पर और विवरण मिलने की उम्मीद है।