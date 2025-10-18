Viral Video : तेलंगाना बंद के बीच नेताजी के साथ ये सब क्या हो गया , यूजर्स नहीं रोक पा रहे हसीं

कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटेस्ट या फिर किसी यात्रा के दौरान किसी न किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखते ही हंसी आ जाती है । वैसे तो लोगों के साथ बुरा होता है लेकिन लोग हंसी नहीं रोक पाते हैं। अभी कल ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नामांकन की यात्रा के दौरान एक समर्थक के साथ बुरा हुआ और वो भीड़ की वजह से नाले में गिर गया। अब उस वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है जो तेलंगाना का है। बता दें कि वीडियो में दिख रहा है कि कांग्रेस के एक पूर्व सांसद के साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने नहीं सोचा होगा। आइए डिटेल में जानते हैं क्या हुआ।

नेताजी के साथ क्या हुआ?

पहले तो आपको यह बता दें कि आज तेलंगाना में बहुत सारी पार्टियों ने बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद वी. हनुमंत राव के साथ क्या हुआ। पूर्व संसद अपने साथियों और समर्थकों के साथ इस बंद के लिए यात्रा निकाल रहे थे। वो बीच मीन चल रहे थे। वहीं उनके साथी बगल में थे जिन्होंने बैनर को पकड़ा हुआ था। बता दे साथी लोग धीरे धीर चल रहे थे और इनकी स्पीड तेज थी इस कारण बैनर से टकरा गए और मुंह के बल गिर गए। जिसके बाद उनके साथी उन्हे उठा लेते हैं।

क्यों हुआ तेलंगाना में बंद का आह्वान?

स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य सरकार के आदेश पर तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। बाद में, राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन वहां भी झटका लगा। प्रस्तावित आदेश में विशेष रूप से, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य जातियों के लिए कुल आरक्षण 67 प्रतिशत तक दिया गया है। सुनवाई के दौरान, तेलंगाना सरकार ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने प्रस्तावित आदेश का समर्थन किया है और इसके पक्ष में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा की याद दिलाई। आपको बता दें कि तेलंगाना पिछड़ा वर्ग संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा राज्यव्यापी बंद का समर्थन किया गया है।