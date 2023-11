रश्मिका मंदाना के बाद दुनिया के नंबर एक क्रिकेटर शुभमन गिल का DeepFake वीडियो हो रहा है वायरल, देखिये क्या हुआ?

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के डीपफेक वीडियो (DeepFake video) के बाद डीपफेक वीडियो DeepFake video) और कंटेंट को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि, एआई तकनीक से बनाए जाने वाले ये वीडियो ऐसे लगते हैं मानो बिल्कुल असली हो। फिलहाल डीपफेक कंटेंट के शिकार सेलिब्रिटीज हो रहे हैं, लेकिन यह आंच आम आदमी तक भी पहुंच सकती है।

देश के मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने ट्विटर पर क्रिकेटर शुभमन गिल (Shubman Gill) का एक वीडियो शेयर किया है। इसके जरिए उन्होंने बताया कि आखिर कैसे AI तकनीक का इस्तेमाल करके डीपफेक वीडियो तैयार किए जा सकते हैं। आइये आपको बताते हैं आखिर शुभमन गिल (Shubman Gill) के इस डीपफेक वीडियो (DeepFake video) में क्या है?

How technology, AI, deepfakes can be used! #ShubmanGill pic.twitter.com/1hV1MuvJ8i

— Harsh Goenka (@hvgoenka) November 8, 2023