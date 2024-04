India T20 World Cup Squad Announced : टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत

India T20 World Cup Squad Announced : आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आखिरकार भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और संजू सैमसन को टीम में जगह मिली हैं। हालांकि, कई खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप खेलने का सपना अधूरा रह गया है।

दरअसल, रविवार को कप्तान रोहित शर्मा, हेड कोच राहुल द्रविड़ और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के बीच कई दौर की मीटिंग हुई। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कुछ मुद्दों पर स्थिति साफ नहीं हो पायी है, जिसके बाद अब फैसला बीसीसीआई के आला अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है। वहीं, अब बीसीसीआई सचिव जय शाह और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर टी20 वर्ल्ड कप टीम चयन बैठक में भाग लेने के लिए अहमदाबाद के एक होटल में पहुंचे। जहां पर बैठक के बाद भारतीय टीम का ऐलान किया गया।

भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड में ऋषभ पंत, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं, दूसरी तरफ आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल और रवि बिश्नोई को निराशा हाथ लगी है। इसके अलावा रिंकू सिंह का भी वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट गया है। हालांकि, रिंकू सिंह को शुबमन गिल, खलील अहमद और आवेश खान को रिजर्व खिलाड़ियों के रूप में रखा गया है।

भारत का 15 सदस्यीय टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड

रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

रिजर्व : शुबमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान।

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2024 announced 🚨

Let’s get ready to cheer for #TeamIndia #T20WorldCup pic.twitter.com/jIxsYeJkYW

— BCCI (@BCCI) April 30, 2024