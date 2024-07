कोविड ठीक होते ही अनंत अंबानी के लास्ट फंक्शन में पत्नी ट्विंकल संग पहुंचे अक्षय कुमार

The last event of Anant-Radhika’s wedding: इन दिनों मुबंई में अनंत अंबानी (Anant Ambani) और राधिका मर्चेंट (Radhika Merchant) की शादी की धूम है। पिछले चार दिनों से उनकी शादी जश्न चल रहा है। इसकी शुरुआत 12 जुलाई से हुई। वहीं आज कपल की शादी का दूसरा रिसेप्शन था, जिसमें अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ पहुंचे।

आपको बता दें, वैसे तो अक्षय कुमार को 12 जुलाई को ही अनंत-राधिका की शादी में पहुंचना था। मगर कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण वह शामिल नहीं हो सके। हालांकि अब उनका रिपोर्ट निगेटिव आ चुका है, जिसके बाद वह 15 जुलाई को अनंत-राधिका के आखिरी इवेंट में पहुंचे। इस दौरान अक्की का डैशिंग अंदाज देखने को मिला।

सामने आए वीडियो में अक्षय कुमार आइवरी कलर के कुर्ता-पजामा में काफी डैशिंग दिख रहे हैं। तो वहीं उनकी वाइफ भी उके साथ ट्विनिंग किए नजर आईं। इस दौरान ट्विंकल आइवरी कलर के मिरर वर्क सूट में काफी खूबसूरत नजर आईं।



अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को देखकर फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये पहला मौका है, जब इस कपल को अनंत-राधिका के फंक्शन में देखा गया। दरअसल, अक्षय कुमार ‘कोविड-19 पॉजिटिव’ होने के कारण अब तक अंबानीज के फंक्शन से दूर थे।

फिल्म ‘सरफिरा’ के प्रमोशन के दौरान उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ, जिसके कारण उन्होंने टेस्ट्स करवाए और उन्हें फिर इस संक्रमण की जानकारी हुई। इतना ही नहीं, उनके कुछ क्रू मेंबर्स भी पॉजिटिव पाए गए थे।