‘Kesari Chapter 2’ Trailer Release: जलियांवाला बाग हत्याकांड की अनसुनी कहानी ‘केसरी चैप्टर 2’ का ट्रेलर रिलीज

‘Kesari Chapter 2’ Trailer Release: अक्षय कुमार (Akshay Kumar), आर माधवन (R Madhavan) और अनन्या पांडे की ‘केसरी चैप्टर 2’ का ट्रेलर (Trailer of ‘Kesari Chapter 2’) 3 अप्रैल, गुरुवार रिलीज कर दिया गया है। ये 3 मिनट 2 सेकेंड का वीडियो आपका दिल छलनी कर देगा। अक्षय इस बार पर्दे पर अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड (Jallianwala Bagh Massacre) की अनसुनी कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा, आंखें नम हो जाएंगी।

‘केसरी चैप्टर 2’ में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने C. Sankaran Nair का किरदार निभाया है, जिन्होंने साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार (Jallianwala Bagh Massacre) के बाद ब्रिटिश एम्पायर (British Empire) से लोहा लिया था। इस नरसंहार में हजारों भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया था। आज भी उस बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं।

Wow @akshaykumar paaji maja aa gaya trailer dekhke. Trailer looks amazing and surprisingly #AnanyaPanday also look good in #KesariChapter2 trailer. That jalianwala bagh scene looks as impressive as Sardar Udham scene. This #AkshayKumar courtroom drama looks amazing can't wait.🔥 pic.twitter.com/qVM9IUxODV

— axay patel🔥🔥 (@akki_dhoni) April 3, 2025