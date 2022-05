Air Travel : खराब मौसम के कारण दिल्ली Airport पर विमानों का संचालन बाधित, 19 Flight का रूट बदला

Air travel: खराब मौसम के चलते आज दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 19 फ्लाइट का रूट बदल दिया गया है।

दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से यात्रियों को सूचित किया गया है कि वह एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी हासिल कर लें। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से कहा गया है कि खराब मौसम की वजह से विमानों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस बदले हालात में यात्रियों को यात्रा में किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। खबरों के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट से खराब मौसम के चलते 19 विमानों के रूट को बदला गया है और इन विमानों को जयपुर, लखनऊ, इंदौर, अमृतसर और मुंबई डायवर्ट किया गया है।

Due to bad weather, flight operations at @DelhiAirport are affected. Passengers are requested to get in touch with the airline concerned for updated flight information. #BadWeather #Rain

