Ajab Gajab News : डॉक्टरों ने कटे हाथ को जिंदा रखने के लिए पहले पैर से जोड़ा, फिर जो काम किया उसकी दुनिया कर रही है तारीफ

नई दिल्ली। मेडिकल के क्षेत्र में चीन के डॉक्टरों ने ऐसा काम किया है, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ है। जिसे जानकर दुनियाभर के लोग हैरान हैं। इसे आप करिश्मा ही कह सकते हैं। इसके बारे में जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल, चीन के डॉक्टरों ने एक शख्स के कटे हाथ को उसके पैर से जोड़ दिया। इसके बाद उसी हाथ के साथ जो किया, वह हैरान करने वाला है।

दरअसल, चीन के डॉक्टरों ने एक मरीज के कटे हाथ को सबसे पहले पैर से जोड़कर उसे एक महीने तक जिंदा रखा। इसके बाद उस हाथ को वापस से मरीज के हाथ जोड़ दिया। यह वाकई में हैरान करने वाला है। Morbid Knowledge नाम के ट्विटर अकाउंट से मरीज के हाथ और पैर की तस्वीरें शेयर की गई हैं। इस तस्वीर को देखकर लोग अचरज से भर उठे। ट्वीट के साथ कैप्शन में जानकारी दी गई है कि डॉक्टरों ने मरीज का कटा हाथ जिंदा रखने के लिए सबसे पहले उसे मरीज के ही पैर से जोड़ दिया।

In 2013, Doctors kept the hand of Chinese factory worker, Xie Wei, alive by stitching it to his left ankle and "borrowing" a blood supply from arteries in the leg.

Following the surgery, the hand itself felt warm, he said, but it was numb since no nerves were connected and only… pic.twitter.com/CO0gjUp2sT

