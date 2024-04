Shocking Video: जब पिज्जा आउटलेट के अंदर ओवन में चूहा दौड़ता आया नजर, हैरान करने वाला वीडियो वायरल

Shocking Video: गुरुवार (25 अप्रैल) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो अपलोड करने वाला यूजर खुद को असलम मर्चेंट बताता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बायो में लिखा है कि वह मुंबई में आम आदमी पार्टी (आप) के स्थानीय नेता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. सामाजिक कार्यकर्ता ने एक्स पर अपने पोस्ट में खाद्य विभाग को भी टैग किया और विभाग से आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा.

उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि खाद्य विभाग अक्सर छोटी दुकानों के खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई कर देता है, लेकिन जब बड़ी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो वह अपने पैर पीछे खींच लेता है. हालांकि वीडियो निश्चित रूप से परेशान करने वाला और चिंताजनक है, फ्री प्रेस जर्नल क्लिप की प्रामाणिकता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए दावे की पुष्टि नहीं करता है.

यूजर ने अपने पोस्ट में कहा, “@dominos_india @dominos @mybmcWardE @CPमुंबईPolice के बायकुला आउटलेट, क्लेयर रोड पर पिज्जा ओवन में चूहा रेंगने का घृणित क्षण.” “@FDA_MAHARASHTRA @fssaiindia @mybmc अब क्या आप कॉर्पोरेट चेन पर कार्रवाई करेंगे और इसे #सील करेंगे या नियम और स्वच्छता केवल छोटे समय के रेस्तरां के लिए हैं जो लक्ष्य पूरा करने का प्रयास करते हैं और फिर भी अत्यधिक स्वच्छता बनाए रखते हैं,” व्यक्ति ने एक्स पर अपने पोस्ट में आगे कहा.

⚠️ 🐀 Disgusting moment #rat crawls in pizza oven at Clare Road, Byculla Outlet of @dominos_india @dominos @mybmcWardE @CPMumbaiPolice @FDA_MAHARASHTRA @fssaiindia @mybmc Now Will You Take Action On Corporate Chains & #Seal It Or Rules & Sanitation Are Only For Small Time… pic.twitter.com/XqGQuTC8q1

