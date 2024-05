Viral Video: लखनऊ में युवती को बंदूक हवा में लहराते हुए रील बनाना पड़ा महंगा, एक्शन में आयी UP पुलिस

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है इस वायरल वीडियो में सड़क पर एक युवती हाथ में बंदूक लेकर रील बनाती नजर आ रही है। इस मामले में यूपी पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में युवती ऑरेंज कलर का सलवार सूट पहनी हुई है। हाईवे पर हाथ में पिस्तौल लेकर हवा में लहराती हुई नजर आ रही है।

— Shivaji Mishra | शिवाजी मिश्रा (@08febShivaji) May 10, 2024

वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस के आधिकारिक अकाउंट ने इसके कमेंट सेक्शन में लखनऊ पुलिस को टैग किया है। मामले में गौर करने का निर्देश दिया है। जिसके जवाब में लखनऊ पुलिस ने लिखा है कि संबंधितों को मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

@lkopolice – Kindly look into it.

— UP POLICE (@Uppolice) May 9, 2024