Shocking Video: ऑटो ड्राइवर ड्राइव करते समय देख रहा था रील, और फिर हुआ कुछ ऐसा

Shocking Video: : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक चौंकाने वाले वीडियो में एक ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाते समय लगातार अपने फोन पर रील देखता नजर आ रहा है। वीडियो एक महिला द्वारा शूट किया गया था जो ऑटो में यात्रा कर रही थी, जबकि ड्राइवर पूरी तरह से अपने मोबाइल फोन और रीलों पर ध्यान केंद्रित करके गाड़ी चला रहा था। महिला ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर वीडियो पोस्ट कर चिंता जताई। उन्होंने मुंबई पुलिस को टैग कर कार्रवाई की मांग भी की।

पोस्ट में कहा गया है, “रील्स ऑब्सेशन…यह एमएच 12 डीयू 9162 यात्रियों और अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक है।”मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “कृपया आवश्यक कार्रवाई के लिए सटीक स्थान प्रदान करें।”मुंबई पुलिस ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “हम इसे यातायात शाखा को भेज रहे हैं। @MTPHereToHelp”।

Reels Obsession…this dangerous for passengers & others too

MH 12 DU 9162@MumbaiPolice pic.twitter.com/0oz1pC4VHN

