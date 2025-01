Ajith Kumar Accident: सुपरस्टार अजित कुमार दुबई में हुआ एक्सीडेंट, ट्वीट कर बताया हाल

Ajith Kumar Accident: तमिल फिल्मों के सुपरस्टार अजित कुमार (Ajith Kumar) का दुबई में एक्सीडेंट हो गया। अभिनेता रेसिंग की प्रैक्टिस के दौरान हादसे का शिकार हुए। सोशल मीडिया पर उनके एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए। बता दें कि अभिनेता 180kmph की स्पीड से कार चला रहे थे। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। अजित कुमार बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें चोट नहीं आई है।

साउथ के सुपरस्टार Ajith Kumar का दुबई में एक्सीडेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि Ajith Kumar पोर्श कार चला रहे है। अभिनेता 24H दुबई 2025 कार रेसिंग कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दुबई में हैं। जिसके चलते वो छह घंटे की रेसिंग प्रैक्टिस कर रहे थे।

बैरियर से टकराई कार हालांकि प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के कुछ ही वक्त पहले उनकी कार बैरियर से जा टकराई। जिसके चलते उनकी कार सात बार घूमी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेता की कार का अचानक से कंट्रोल खो गया। जिससे वो ट्रैक पर सात बार घूमी और फिर बैरियर से टकराई। जिसके बाद तुरंत ही अजित को कार से बाहर निकाला।

Ajith Kumar’s massive crash in practise, but he walks away unscathed.

Another day in the office … that’s racing!#ajithkumarracing #ajithkumar pic.twitter.com/dH5rQb18z0

— Ajithkumar Racing (@Akracingoffl) January 7, 2025