Putting finger in the nose has bad effect on health: बार बार नाक में उंगली डालने की आदत कर सकती है आपको बहुत बीमार

Putting finger in the nose has bad effect on health: कई लोगो को अकेले या फिर खाली बैठे बैठे नाक में उंगली डालने की आदत होती है। यह आदत जितनी गंदी और घिनौनी है उतनी ही सेहत पर भी बुरा असर डालती है। यह आदत आपके शरीर को कई बीमारियों को दावत दे सकती है।

नाक में उंगली डालने से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल हमारी उंगली पर अनगिनत बैक्टीरिया होते है। ऐसे में जब आप बार बार नाक में उंगली डालते है तो ये सीधे म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आ जाते है। इससे साइनस इंफेक्शन, नाक में फोड़े जैसी दिक्कतें हो सकती है।

इतना ही नहीं बार बार नाक में उंगली डालने से खून भी आ सकता है। दरअसल नाक के अंदर की परत काफी नाजुक होती है। ऐसे में उंगली से नाक की परत खुरचते समय वहां पर चोट लग जाती है और खून आ सकता है। इसके अलावा बार बार नाक में उंगली डालने से सांस की बीमारी का भी खतरा रहता है।

कुछ दुर्लभ मामलों में नाक के जरिए ब्रेन तक बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं क्योंकि नाक और दिमाग के बीच की हड्डी बहुत पतली होती है। इसकी वजह से मेनिन्जाइटिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। नाखून लंबे होने पर अगर आप नाक में उंगली डालते हैं, तो नाक के अंदर कट लग सकता है जिसकी वजह से नाक के अंदर जलन, सूजन या घाव हो सकता है।

अगर आप नाक में उंगली डालने की आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने तनाव और बोरियत को कम करने की कोशिश करें और नाक में जब भी उंगली डालने का मन करे तो खुद को व्यस्त करें।