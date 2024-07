Producers की ठगी का शिकार हुए Akshay Kumar, पैसों के घोटाले को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

Akshay Kumar became a victim of fraud by producers: फिल्म और टेलीविजन उद्योग के अभिनेता अक्सर निर्माताओं पर गलत आरोप लगाते हैं। कई मामलों में, निर्माता काम पूरा होने के बाद भुगतान नहीं करना चाहते हैं. सिर्फ युवा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कई सुपरस्टार्स को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है. इसमें अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का नाम भी शामिल है. एक्टर ने हाल ही में अपने साथ हुए पैसों के घोटाले को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

अक्षय कुमार ने कहा कि वह अपने पूरे करियर में कुछ निर्माताओं द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं. अभिनेता ने यह भी बताया कि वह ऐसी स्थितियों से कैसे निपटते हैं. अक्षय कुमार अपनी कड़ी मेहनत और नियमितता के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हाल ही में फिल्म “सेरफिरा” से सुर्खियां बटोरीं. इस बीच, यूट्यूब पर अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट के सरफिरी बातें के नए एपिसोड में, अभिनेता ने बताया कि कैसे उनके करियर के दौरान उन्हें पैसों की धोखाधड़ी हुई.



अक्षय कुमार ने कहा, ”एक या दो निर्माताओं को उनका बकाया नहीं मिला है और यह सिर्फ एक घोटाला है. उन्होंने अभी भी मेरा बकाया नहीं चुकाया है. उसके बाद मैंने उनसे बात भी नहीं की. इसके बजाय, मैं चुप रहा. “दूर जाओ.’ एक अन्य इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने इस फिल्म की असफलता के बारे में बात की. 2024 में बड़े मियां छोटे मियां के बाद उनकी दूसरी फिल्म सिलफिरा भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई.

ऐसे में एक्टर ने फोर्ब्स इंडिया से बात करते हुए कहा, ”हर फिल्म में बहुत खून, पसीना और जुनून होता है. किसी फिल्म को असफल होते देखना हृदयविदारक है, लेकिन हम इसे सकारात्मकता के रूप में देखते हैं। “मुझे सीखना होगा।” कहा। “असफलता आपको सफलता का मूल्य सिखाती है और सफलता की आपकी इच्छा को मजबूत करती है।”