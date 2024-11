पुष्पा-2 द रूल के ट्रेलर लॉन्च के लिए पटना पहुंचे अल्लू अर्जुन, 6:30 पर किया जाएगा रिलीज

मुंबई: आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन के फैन्स पुष्पा-2 द रूल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुकुमार के निर्देशन में आ रही इस फिल्म से फैन्स को काफी उम्मीदें हैं। दुनियाभर के फैन्स इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

यह फिल्म पुष्पा के सीक्वल के तौर पर दर्शकों के सामने लाई जा रही है, जो 2021 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फैन्स को जिस पल का इंतजार था वो आ गया है। इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा।

ट्रेलर पटना में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में रिलीज किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आइकॉन स्टार पहले ही पटना पहुंच चुके हैं। इस मौके पर अल्लू अर्जुन का जोरदार स्वागत किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

Pushpa Raj aka @alluarjun is arriving in style to rule Patna! 💥

Get ready for the MASSIVE #Pushpa2TheRuleTrailer Launch Event at Gandhi Maidan! ❤️‍🔥

