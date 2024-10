अमेरिका ने सीरिया में ISIS के कैंपों पर किए हवाई हमले, यूएस सेंट्रल कमांड का दावा

नई दिल्ली। यूएस सेंट्रल कमांड (US Central Command) ने सीरिया में आईएसआईएस (ISIS) के कई कैंपों पर हवाई हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड (US Central Command) के मुताबिक हमलों का उद्देश्य आईएसआईएस (ISIS) की अमेरिका, उसके सहयोगियों और नागरिकों पर हमले की योजना को विफल करना है। साथ ही आईएसआईएस (ISIS) की संचालन क्षमता बाधित होगी। यूएस सेंट्रल कमांड (US Central Command) के मुताबिक हमले में किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है।

U.S. Central Command conducts airstrikes against multiple ISIS camps in Syria. pic.twitter.com/i8Nqn1K97p — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 12, 2024

इससे पहले 29 सितंबर को सीरिया में अमेरिका ने हवाई हमला किया था। इसमें इस्लामिक स्टेट समूह और अल-कायदा से जुड़े 37 आतंकी मारे गए थे। यूएस सेंट्रल कमांड (US Central Command) ने बताया था कि अमेरिका ने उत्तर-पश्चिमी सीरिया (North-Western Syria) पर हमला किया। इसमें अल-कायदा (Al-Qaeda) से जुड़े हुर्रस अल-दीन समूह (Hurras al-Din Group) के शीर्ष नेता और आठ अन्य को निशाना बनाया गया। इन आतंकियों पर सैन्य अभियानों की निगरानी का जिम्मा था। इसके साथ ही मध्य सीरिया में आईएस के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया गया था। इसमें 28 आतंकी मारे गए थे। इनमें चार सीरियाई नेता शामिल थे।

अमेरिकी सेना (US Army) के मुताबिक हवाई हमले के जरिये अमेरिकी हितों के साथ-साथ हमारे सहयोगियों और साझेदारों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की आईएसआईएस (ISIS) की तैयारी को ध्वस्त किया गया। सीरिया में लगभग 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका की सेना पूर्वोत्तर सीरिया में अपने प्रमुख सहयोगियों कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज को सलाह और सहायता देती हैं।

अब एक बार फिर सीरिया पर आईएसआईएस (ISIS) के कैंपों पर अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड (US Central Command) ने बताया कि हवाई हमलों में क्षति का आकलन किया जा रहा है। जबकि किसी नागरिक के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है।