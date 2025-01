पाकिस्तान में हो रही ISIS के नए आतंकियों की भर्ती, तालिबान ने किया बड़ा खुलासा

काबुल: तालिबान (Taliban) ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के नए भर्ती हुए सदस्य एशियाई और यूरोपीय देशों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान (Balochistan) और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैंं। ये आतंकी कराची और इस्लामाबाद हवाई अड्डों के रास्ते इन क्षेत्रों तक आ रहे हैं, जहाँ उन्हें प्रशिक्षण, फंडिंग और प्रोपेगैंडा फैलाने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

तालिबान ने की चेतावनी

तालिबान (Taliban) के सुरक्षा और छानबीन आयोग के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में अफगानिस्तान (Afghanistan) में उन्होंने आतंकवादी संगठनों के कई नेटवर्क को खत्म किया है। तालिबान (Taliban) ने दावा किया है कि कई बड़े आतंकवादी नेता और उनके विदेशी सहयोगी या तो मारे जा चुके हैं या हिरासत में लिए गए हैं। इसके बावजूद, ISIS जैसे संगठन पड़ोसी देशों में पुनर्गठन (Regrouping) कर रहे हैं।

कैसे हो रहा है साजिश का संचालन?

तालिबान (Taliban) का कहना है कि ISIS को बलूचिस्तान (Balochistan) और खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) के कुछ खास इलाकों में छुपने का मौका दिया जा रहा है। यहां उन्हें नए सदस्यों की भर्ती, प्रशिक्षण शिविर, फंडिंग, और अन्य प्रकार की मदद दी जा रही है।

इन आतंकियों को एशियाई और यूरोपीय देशों से लाकर इन इलाकों में शरण दी जाती है।

कराची और इस्लामाबाद हवाई अड्डे (Karachi and Islamabad Airports) इनके मुख्य प्रवेश मार्ग हैं।

