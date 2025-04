7300mAh बैटरी वाले Vivo T4 5G की लॉन्च डेट हुई कंफर्म, भारत में इस दिन होगी एंट्री

Vivo T4 5G India Launch Date: वीवो के अपकमिंग डिवाइस Vivo T4 5G की भारत में अगले हफ्ते एंट्री होने जा रही है। इस फोन को भारतीय बाजार में 22 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले Vivo T4 5G के लिए पिछले महीने फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट लाइव की गई थी। उस समय कहा गया था कि डिवाइस जल्द ही भारत में लॉन्च होगा।

Vivo T4 5G के लिए फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट से पता चलता है कि अपकमिंग वीवो स्मार्टफोन ग्रीन/ब्लू और ग्रे कलर ऑप्शन में आएगा। इसमें पीछे की तरफ एक गोलाकार कैमरा मॉड्यूल है, जबकि सामने की तरफ सेल्फी कैमरे के लिए पंच होल कटआउट के साथ एक घुमावदार डिस्प्ले है। डिवाइस थोड़े घुमावदार किनारों के साथ आता है। इसे टर्बो बैटरी, टर्बो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और टर्बो डिस्प्ले के साथ आने के लिए टीज किया गया है। यह AI फीचर्स को भी बढ़ावा देगा।

कंपनी जल्द ही इस आने वाले स्मार्टफोन के कुछ प्रमुख स्पेक्स का खुलासा करेगी। कथित तौर पर, फोन में 90W फास्ट वायर्ड चार्जिंग के लिए सपोर्ट के साथ 7,300 mAh की बड़ी बैटरी होगी। इसमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 SoC, 50MP Sony IMX882 OIS कैमरा और 120Hz AMOLED डिस्प्ले होने की भी उम्मीद है।

#GetSetTurbo and multitask in the blink of an eye with the new #vivoT4, coming in hot on 22nd April! #TurboLife is within your reach.

