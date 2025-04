Mario Vargas Llosa : नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता मारियो वर्गास लोसा का 89 वर्ष की आयु में निधन, दुनिया भर के पाठक दुखी

Mario Vargas Llosa : नोबेल पुरस्कार विजेता और लैटिन अमेरिकी साहित्य के दिग्गज पेरू के लेखक मारियो वर्गास लोसा का रविवार (13 अप्रैल, 2025) को निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। वह एक विपुल लेखक और निबंधकार थे, जिन्होंने “द टाइम ऑफ द हीरो” (ला स्यूदाद वाई लॉस पेरोस) और “फीस्ट ऑफ द गोट” जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे और 2010 के नोबेल सहित असंख्य पुरस्कार जीते।

उनके बच्चों अल्वारो, गोंजालो और मोर्गाना द्वारा हस्ताक्षरित और श्री अल्वारो द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए पत्र में लिखा, “गहरे दुख के साथ हम सूचित करते हैं कि हमारे पिता, मारियो वर्गास लोसा का आज लीमा में अपने परिवार के बीच शांतिपूर्वक निधन हो गया,” । उन्होंने कहा, “उनके जाने से उनके रिश्तेदार, मित्र और दुनिया भर के पाठक दुखी होंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारी तरह उन्हें भी इस बात से सांत्वना मिलेगी कि उन्होंने एक लंबा, साहसिक और फलदायी जीवन जिया और अपने पीछे उन्होंने ऐसे कार्यों का भंडार छोड़ा है जो उनके जाने के बाद भी अमर रहेंगे।”

लेखक के वकील और करीबी दोस्त एनरिक गेर्सी ने एसोसिएटेड प्रेस से उनकी मृत्यु की पुष्टि की और 28 मार्च को उनकी बेटी सुश्री मोर्गाना के घर पर लेखक के आखिरी जन्मदिन को याद किया। श्री गेर्सी ने कहा, “उन्होंने इसे खुशी से बिताया; उनके करीबी दोस्तों ने उन्हें घेर लिया, उन्होंने अपना केक खाया, हमने उस दिन मज़ाक किया कि अभी 89 साल और बाकी हैं, उनका जीवन लंबा, फलदायी और स्वतंत्र रहा।”

उपन्यास ‘द टाइम ऑफ द हीरो’

वर्गास लोसा ने 1959 में अपनी कहानियों का पहला संग्रह ‘द क्यूब्स एंड अदर स्टोरीज’(‘The Cubes and Other Stories’) प्रकाशित किया। लेकिन वे 1963 में अपने अभूतपूर्व पहले उपन्यास ‘द टाइम ऑफ द हीरो’ (‘The Time of the Hero’) के साथ साहित्यिक मंच पर छा गए, यह एक ऐसी किताब थी जो पेरू की सैन्य अकादमी में उनके अनुभवों पर आधारित थी और जिसने देश की सेना को नाराज़ कर दिया था। सैन्य अधिकारियों ने उपन्यास की एक हज़ार प्रतियाँ जला दीं, कुछ जनरलों ने किताब को झूठा और वर्गास लोसा को कम्युनिस्ट कहा। वह और उसके बाद 1969 में ‘कैथेड्रल में वार्तालाप’(‘Conversation in the Cathedral’) जैसे उपन्यासों ने वर्गास लोसा को तथाकथित ‘बूम’ के नेताओं में से एक के रूप में स्थापित कर दिया, या 1960 और 1970 के दशक के लैटिन अमेरिकी लेखकों की नई लहर, गेब्रियल गार्सिया मार्केज़ (Gabriel Garcia Marquez)और कार्लोस फ़्यूएंटेस ( Carlos Fuentes) के साथ।