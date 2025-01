भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की निंदा की, पड़ोसियों को दोष देना पाक की पुरानी आदत

नई दिल्ली। भारत (India) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) पर पाकिस्तानी हवाई हमलों (Pakistani Air Strikes) की निंदा की है। कहा कि अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान (Pakistan) की पुरानी आदत है। पाकिस्तान (Pakistan) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान (Pakistan) ने इन हमलों के बारे में कहा कि इसका उद्देश्य कुछ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था।

