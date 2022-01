पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही पर कांग्रेस को अमित शाह ने घेरा, बोले-लापरवाही बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा में हुई चूक के बाद से चन्नी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बार बार नकारे जाने से कांग्रेस उन्माद के रास्ते पर चली गयी है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से इस घटना को लेकर ​विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

Today’s Congress-made happening in Punjab is a trailer of how this party thinks and functions. Repeated rejections by the people have taken them to the path of insanity. The topmost echelons of the Congress owe an apology to the people of India for what they have done.

— Amit Shah (@AmitShah) January 5, 2022