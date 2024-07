पत्नी जया बच्चन के लिए छाता थामे नजर आये Amitabh Bachchan, पोस्ट शेयर कर लिखा- बारिश तो हर दिन होती...

मुंबई : मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) कपल गोल्स सेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जैसा कि हाल ही में आई एक तस्वीर में देखा जा सकता है, जिसमें वे अपनी पत्नी अभिनेत्री से राजनेता बनीं जया बच्चन के लिए छाता थामे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आपको बता दें, मंगलवार की रात, बिग बी ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी और जया की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, “और बारिश तो हर दिन होती है…यहां तक ​​कि काम के सेट पर भी।”

इस तस्वीर में अमिताभ सफेद कुर्ता पायजामा पहने और बारिश में टहलते हुए जया के लिए छाता थामे हुए हैं। जया लड्डू का कटोरा पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं। जया और अमिताभ ने 3 जून, 1973 को शादी की थी। उनके दो बच्चे हैं – लेखिका श्वेता बच्चन नंदा और अभिनेता अभिषेक बच्चन। अपने ब्लॉग में बिग बी ने कई तस्वीरें साझा कीं और मौसमी बारिश से नकारात्मक रूप से प्रभावित लोगों के लिए चिंता भी व्यक्त की।

T 5074 – …. and the rain it raineth every day .. even on set at work .. pic.twitter.com/Sky5FJJbT2

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 16, 2024