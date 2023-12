तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार निलंबित, जानें किस मामले में चुनाव आयोग ने की कार्रवाई?

नई दिल्ली। तेलंगाना विधानसभा चुनाव परिणाम (Telangana Assembly Election Results) घोषित होने से पहले ही तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को गुलदस्ता देकर बधाई देने पर तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार (Anjani Kumar, DGP of Telangana) को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि चुनाव आचार संहिता (Election Code of Conduct) के उल्लंघन के आरोप में तेलंगाना के शीर्ष पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

Anjani Kumar, DGP of Telangana suspended for meeting #RevanthReddy with bouquet to congratulates him even before results were announced!

Telangana top cop suspended for poll code violation @revanth_anumula pic.twitter.com/OX5xUuVepo

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) December 3, 2023