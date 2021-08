Anupama Jaiswal jeevan parichay : अनुपमा जायसवाल ने सपा के दिग्गज उम्मीदार को चटाई थी धूल, इनाम में मिला मंत्री पद

Anupama Jaiswal jeevan parichay : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की 17वीं विधान सभा (17th Legislative Assembly ) में यूपी के बहराइच (Bahraich) जिले की निर्वाचन क्षेत्र- 286, बहराइच विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अनुपमा जायसवाल पहली बार विधायक चुनी गई हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रूबाब सैयदा (Samajwadi Party candidate Rubab Sayda) को हराकर बीजेपी झंडा फहराया था। बहराइच लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रूबाब सैयदा को हराने का इनाम भी बीजेपी ने दिया था। अनुपमा जायसवाल Anupama Jaiswal को योगी मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व तथा वित्त (Minister of State for Basic Education, Child Development and Nutrition, Revenue, Finance) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि बाद हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में उनको पद से हटा दिया गया।

ये है पूरा सफरनामा

नाम- अनुपमा जायसवाल

निर्वाचन क्षेत्र – 286, बहराइच

दल – भारतीय जनता पार्टी

पिता का नाम- रविन्द्र कान्त

जन्‍म तिथि- 03 फरवरी, 1967

जन्‍म स्थान –बहराइच

धर्म- हिन्दू

जाति- जायसवाल (कलवार)

शिक्षा- स्नातकोत्तर, बीएड, बीटीसी, विधि स्नातक

विवाह तिथि- 13 मई, 1989

पति का नाम- अशोक कुमार जायसवाल

सन्तान- एक पुत्र, दो पुत्रियाँ

व्‍यवसाय- कृषि, व्यापार (दुकान आदि)

मुख्यावास- इन्दिरा कालोनी, रायपुर राजा, जनपद- बहराइच

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

जायसवाल का जन्म 2 मार्च 1967 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में उनके पिता रवींद्र कांत जायसवाल के यहां हुआ था। वह कलवार (जायसवाल) समुदाय से हैं। 1989 में उन्होंने अशोक कुमार जायसवाल से शादी की, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर हैं। उनका एक बेटा (शिवम जयवाल) और दो बेटियां (ऐश्वर्या जायसवाल और स्वाति जायसवाल) हैं। उन्होंने 1999 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा 2010 में उन्होंने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

राजनीतिक कैरियर

जायसवाल उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के सदस्य हैं। 2017 के चुनावों में वह बहराइच से विधायक चुनी गईं, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रूबाब सैयदा को 6,702 मतों के अंतर से हराया। था। उन्हें योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल (Yogi Adityanath ministry) में बेसिक शिक्षा, बाल विकास और पोषण, राजस्व, वित्त राज्य मंत्री (Minister of State for Basic Education, Child Development and Nutrition, Revenue, Finance) के रूप में नियुक्त किया गया था।