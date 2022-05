Appointment : केंद्र ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, तरुण कपूर होंगे पीएम मोदी के नए सलाहकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर (Former Petroleum Secretary Tarun Kapoor) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं, ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) को सहकारिता सचिव व अलकेश कुमार शर्मा (Cooperative Secretary and Alkesh Kumar Sharma) को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Information Technology) में सचिव बनाया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (Union Ministry of Personnel) ने सोमवार को प्रशासनिक फेरबदल (Administrative Reshuffle) का आदेश जारी किया है। पीएम मोदी (PM Modi) के सलाहकार बनाए गए तरुण कपूर 1987 बैच के हिमाचल कैडर के आईएएस (1987 batch Himachal cadre IAS) हैं। वे 30 नवंबर 2021 को तेल व प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुए थे।

कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पीएम के सलाहकार के रूप में कपूर की नियुक्ति को मंजूरी दी। वे पीएमओ (PMO) में परादर्शदाता के रूप में सेवाएं देंगे। उनकी रैंक भारत सरकार के सचिव के स्तर की होगी। उनकी नियुक्ति आरंभिक रूप से दो साल के लिए की गई है। यह उनके पदभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी।

हरिरंजन राव व आतिश चंद्र पीएमओ में अतिरिक्त सचिव

इसी तरह, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरि रंजन राव और आतिश चंद्र को पीएमओ (PMO) में अतिरिक्त सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है। राव 1994 बैच के मप्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वे दूरसंचार मंत्रालय (Ministry of Telecom) में यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड (Universal Services Obligation Fund) के प्रशासक हैं। उनके बैचमेट रहे बिहार कैडर के आतिश चंद्र वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) के सीएमडी हैं।

ज्ञानेश कुमार को बनाया सहकारिता सचिव

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार (IAS officer Gyanesh Kumar) को सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperatives) में सचिव बनाया गया है। कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस हैं। वे वर्तमान में संसदीय मामलों के मंत्रालय में सचिव हैं। उन्हें देवेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर सहकारिता सचिव बनाया गया है। सिंह को मानवाधिकार आयोग का महासचिव (Secretary General of the Human Rights Commission) बनाया गया है। अलकेश कुमार शर्मा, जो कि वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) में सचिव समन्वय हैं, को सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार (Meity) में सचिव बनाया गया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( DOPT ) के सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी (Secretary Pradeep Kumar Tripathi) को शर्मा के स्थान पर सचिव, (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय के रूप में स्थानांतरित किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एस राधा चौहान त्रिपाठी (IAS officer S Radha Chauhan Tripathi) के स्थान पर ( DOPT ) के नए सचिव होंगे। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय कुमार (IAS officer Sanjay Kumar) वर्तमान में अपने कैडर राज्य बिहार में सेवारत हैं, युवा मामलों के विभाग के सचिव होंगे। बिजली मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एस के जी रहाटे को कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।