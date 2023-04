Asad Encounter : सीएम योगी ने अफसरों को दी बधाई, सोशल मीडिया पर गूंजा ‘यूपी में बाबा हैं’

लखनऊ। यूपी एसटीएफ (UP STF) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) के आरोपी अतीक अहमद (Atique Ahmed) के बेटे असद तथा उसके शूटर गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया है। उमेश पाल मामले में पुलिस दोनों को लंबे समय से तलाश कर रही थी। दोनों के एनकाउंटर के बाद राज्य सरकार की ओर से एसटीएफ टीम (STF Team)को एनकाउंटर को लेकर बधाई दी गई है।

लंबे समय से पुलिस की चंगुल से फरार असद अहमद (Asad Ahmed) और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) ने अपनी प्रतिक्रिया में अधिकारियों की जमकर तारीफ की। साथ ही सीएम योगी (CM Yogi) ने कानून व्यवस्था पर एक अहम बैठक बुलाई है। उन्होंने UP एसटीएफ टीम (UP STF Team) के साथ-साथ डीजीपी, स्पेशल डीजी (कानून व्यवस्था) और पूरी टीम को बधाई दी। इस एनकाउंटर के बारे में मुख्यमंत्री को प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद (Principal Secretary Home Sanjay Prasad) की ओर से जानकारी दी गई।

यूपी पुलिस (UP Police)की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो विधानसभा में ‘मिट्टी में मिला देंगे…’ बोलते हुए दिखाई देते हैं। अपराधियों पर कार्रवाई के बाद एक बार फिर चर्चा में आया सीएम योगी का ये वीडियो ठीक एक महीने पहले का है जब सीएम ने यूपी विधानसभा में कहा था कि माफिया चाहे जो कोई भी हो, सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी।

इसमें सीएम योगी (CM Yogi) कहते हैं, ‘ये जो अपराधी और माफिया हैं आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? क्या ये सच नहीं है कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज है उन्हें सपा ने सांसद बनाया था? आप अपराधी को पालेंगे और उसके बाद आप तमाशा बनाते हैं। हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।’ ऐसी जानकारी है कि अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम झांसी जिले के पारीछा डैम के पास छिपे थे। जब इसकी सूचना मिली, तो एसटीएफ ने तुरंत इलाके में घेराबंदी कर दी। इसके बाद दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में मारा गया।

सारे तथ्य सामने रखे UP सरकारः संजय सिंह

एनकाउंटर पर AAP नेता संजय सिंह ने कहा कि अभी मुझे एनकाउंटर को लेकर जानकारी मिली है, हालांकि एनकाउंटर कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ? क्या उनके ऊपर फायरिंग हुई। इन सारे तथ्यों को उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को सामने रखने चाहिए। इन सब के बाद ही पूरी प्रतिक्रिया देंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए: गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) झांसी में हुए एनकाउंटर पर कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को देखना हो, या फिर आम लोग खुद को किस तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) से सीख लेनी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी ने सदन में बोला था कि प्रदेश के गुंडों और माफियाओं को खत्म कर देंगे

यूपी के मंत्री संजय निषाद (UP Minister Sanjay Nishad) ने एनकाउंटर पर कहा कि मैं इसके लिए प्रदेश की सरकार को बधाई दूंगा। मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) ने सदन में बोला था कि प्रदेश के गुंडों और माफियाओं को खत्म कर देंगे। मैं इसके लिए टीम को भी बधाई देता हूं।

यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (UP government minister Swatantra Dev Singh) ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मिट्टी में मिला दिया… STF टीम को बधाई!’ वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी सीएम योगी (CM Yogi) के सदन में दिए बयान का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। इस सदन में कह रहा हूं इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ जी… कह दिया तो कह दिया।