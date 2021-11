यात्री ध्यान दें: भारतीय रेलवे ने रद्द की 157 ट्रेनें, यहां देखें पूरी सूची

भारतीय रेलवे ने शनिवार को एक दिन के लिए निर्धारित 157 ट्रेनों को रद्द कर दिया। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने पिछले साल मार्च में कई ट्रेनों की सेवाएं बंद कर दी थीं. हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। रेलवे एक बार फिर रोजाना चलने वाली ट्रेनों की संख्या कम करने की तैयारी कर रहा है।

यहां भारतीय रेलवे द्वारा शनिवार को रद्द की गई ट्रेनों की पूरी सूची है:

00979 KISAN SPECIAL

AMALSAD (AML) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 01:45 AM

03035 KWAE – AZ SPL

कटवा जं. (केडब्ल्यूएई) – अजीमगंज जं (एजेड) पीएसपीसी 11:55 पूर्वाह्न

03055 KWAE AMP PGR SPL

KATWA JN. (KWAE) – AHAMADPUR JN. (AMP) PSPC 08:20 AM

03056 AMP KWAE पास SPL

AHAMADPUR JN. (AMP) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 10:50 AM

03057 अज-नाइल पास विशेष

अजीमगंज जं (एजेड) – निमिता (नाइल) पीएसपीसी 02:45 पूर्वाह्न

03059 क्वाई-नाइल पास विशेष

कटवा जं. (केडब्ल्यूएई) – नीति (नाइल) पीएसपीसी 13:05 अपराह्न

03074 आरपीएच- बीडब्ल्यूएन मेमू पीजीआर विशेष

रामपुर हाट (RPH) – बर्द्धमान (BWN) PSPC 07:25 AM

03077 एजेड – आरपीएच मेमू पीजीआर विशेष

अजीमगंज जं (AZ) – रामपुर हाट (RPH) PSPC 05:35 AM

03081 आरपीएच-जशिडीह पास विशेष

RAMPUR HAT (RPH) – JASIDIH JN (JSME) PSPC 12:25 AM

03082 हम RPH PGR SPL . हैं

जसीडीह जंक्शन (जेएसएमई) – रामपुर हाट (आरपीएच) पीएसपीसी 16:30 अपराह्न

03085 एनएचटी-एजेड मेमू पीजीआर विशेष

अजीमगंज जं (AZ) – नलहाटी जं (NHT) PSPC 22:25 अपराह्न

03086 एजेड-एनएचटी मेमू पीजीआर विशेष

नलहाटी जं (NHT) – अजीमगंज जं (AZ) PSPC 05:35 पूर्वाह्न

03087 एजेड आरपीएच मेमू पीजीआर विशेष

अजीमगंज जं (AZ) – रामपुर हाट (RPH) PSPC 04:20 AM

03088 RPH AZ मेमू PGR SPL

रामपुर हाट (आरपीएच) – अजीमगंज जं (एजेड) पीएसपीसी 21:10 अपराह्न

03091 AZ-SBG विशेष

AZIMGANJ JN (AZ) – SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 03:15 AM

03094 आरपीएच – एजेड मेमू पीजीआर विशेष

रामपुर हाट (आरपीएच) – अजीमगंज जं (एजेड) पीएसपीसी 18:20 अपराह्न

03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL

कटवा जं. (केडब्ल्यूएई) – अजीमगंज जं (एजेड) पीएसपीसी 14:40 अपराह्न

03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

अजीमगंज जं (अज) – कटवा जं. (केडब्ल्यूएई) पीएसपीसी 11:55 पूर्वाह्न

03111 एसडीएएच आरपीएच मेमू पीजीआर विशेष

सियालदह (SDAH) – रामपुर हाट (RPH) PSPC 12:05 AM

03112 आरपीएच एसडीएएच मेमू पीजीआर विशेष

रामपुर हाट (आरपीएच) – सियालदाह (एसडीएएच) पीएसपीसी 13:15 अपराह्न

03193 कोआ-एलजीएल मेमू पीजीआर विशेष

कोलकाता (KOAA) – लालगोला (LGL) PSPC 14:10 PM

03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL

लालगोला (एलजीएल) – कोलकाता (केओएए) पीएसपीसी 08:30 पूर्वाह्न

03225 जेवायजी-आरजेपीबी स्पेशल

JAYNAGAR (JYG) – RAJENDRANAGAR T (RJPB) MSPC 10:50 AM

03226 आरजेपीबी-जेवायजी स्पेशल

RAJENDRANAGAR T (RJPB) – JAYNAGAR (JYG) MSPC 07:15 AM

03407 आरपीएच-एसबीजी पास विशेष

RAMPUR HAT (RPH) – SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 20:45 PM

03411 आरपीएच-बीएचडब्ल्यू पास विशेष

RAMPUR HAT (RPH) – BARHARWA JN (BHW) PSPC 23:00P PM

03439 एजेड-बीजीपी पैसेंजर स्पेशल

अजीमगंज जं (AZ) – भागलपुर (BGP) PSPC 16:35 M

03503 बीडब्ल्यूएन-एचटीई मेमू पीजीआर विशेष

बर्द्धमान (बीडब्ल्यूएन) – हटिया (एचटीई) पीएसपीसी 06:35 पूर्वाह्न

03504 एचटीई बीडब्ल्यूएन मेमू पीजीआर विशेष

हटिया (HTE) – बर्द्धमान (BWN) PSPC 08:10 AM

03591 बीकेएससी-एएसएन मेमू पीजीआर विशेष

BOKARO STL CITY (BKSC) – ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40 PM

03592 एएसएन-बीकेएससी मेमू पीजीआर विशेष

आसनसोल जं (ASN) – बोकारो एसटीएल सिटी (BKSC) PSPC 07:05 पूर्वाह्न

03593 पीआरआर-एएसएन मेमू पीजीआर विशेष

पुरुलिया जं (PRR) – आसनसोल जं (ASN) PSPC 14:05 PM

03594 एएसएन-पीआरआर मेमू पीजीआर विशेष

आसनसोल जं (ASN) – पुरुलिया जं (PRR) PSPC 10:52 AM

04129 एफ़टीपी-सीएनबी मेमू

फतेहपुर (एफटीपी) – कानपुर सेंट्रल (सीएनबी) पीएसपीसी 07:20 पूर्वाह्न

04130 सीएनबी-एफ़टीपी मेमू

कानपुर सेंट्रल (सीएनबी) – फतेहपुर (एफटीपी) पीएसपीसी 18:25 अपराह्न

04153 आरबीएल-सीएनबी अनारक्षित विशेष

रायबरेली जं (आरबीएल) – कानपुर सेंट्रल (सीएनबी) पीएसपीसी 02:50 पूर्वाह्न

04154 सीएनबी-आरबीएल अनारक्षित विशेष

कानपुर सेंट्रल (सीएनबी) – रायबरेली जं (आरबीएल) पीएसपीसी 16:32 अपराह्न

04181 एसएफजी-सीएनबी मेक्स विशेष

सूबेदारगंज (एसएफजी) – कानपुर सेंट्रल (सीएनबी) पीएसपीसी 06:10 पूर्वाह्न

04182 सीएनबी-एसएफजी एसपीएल

कानपुर सेंट्रल (सीएनबी) – सूबेदारगंज (एसएफजी) पीएसपीसी 14:50 अपराह्न

04194 एसएफजी-डीडीयू मेक्स विशेष

SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05 AM

04419 एमटीजे-जीजेडबी 12कार ईएमयू मेक्स विशेष

मथुरा जं (MTJ) – गाजियाबाद (GZB) PSPC 05:45 पूर्वाह्न

04420 GZB-MTJ 12CAREMU MEX SPL

GHAZIABAD (GZB) – MATHURA JN (MTJ) PSPC 16:05 PM

04495 आगक-पवल EXक्स्प सपल

आगरा कैंट (AGC) – पलवल (PWL) PSPC 18:00 PM

04496 पवल-आगक क्स्प सपल

पलवल (पीडब्लूएल) – आगरा कैंट (एजीसी) पीएसपीसी 04:25 पूर्वाह्न

05092 एसटीपी-जीडी विशेष

SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD) PSPC 06:45 AM

05219 डीबीजी-एचआरजीआर डेमू पास। एसपीएल

DARBHANGA JN (DBG) – HAR NAGAR (HRGR) PSPC 16:10 PM

05220 एचआरजीआर-डीबीजी डेमू पास। एसपीएल

HAR NAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15 AM

05245 देखें-सीपीआर मेमू पास विशेष:

सोनपुर जंक्शन (देखें) – छपरा (सीपीआर) पीएसपीसी 15:30 अपराह्न

05246 सीपीआर-मेमू पास देखें विशेष

छपरा (सीपीआर) – सोनपुर जंक्शन (देखें) पीएसपीसी 17:50 अपराह्न

05331 केजीएम-मब सपल क्स्प

काठगोदाम (KGM) – मुरादाबाद (MB) PSPC 07:25 AM

05332 एमबी-केजीएम सपल क्स्प

मुरादाबाद (एमबी) – काठगोदाम (केजीएम) पीएसपीसी 14:45 अपराह्न

05334 एमबी-रमर क्स्प

मुरादाबाद (एमबी) – रामनगर (आरएमआर) पीएसपीसी 04:30 पूर्वाह्न

05357 बरक-नपुर अनारक्षित एक्सप्रेस

बहराइच (बीआरके) – नेपालगंज रोड (एनपीआर) पीएसपीसी 06:30 पूर्वाह्न

05358 नगर-बरक अनारक्षित एक्सप्रेस

नेपालगंज रोड (एनपीआर) – बहराइच (बीआरके) पीएसपीसी 14:45 अपराह्न

05361 बीआरके-एमएलएन अनारक्षित विशेष

BAHRAICH (BRK) – MAILANI (MLN) PSPC 08:30 AM

05362 एमएलएन-बीआरके अनारक्षित विशेष

MAILANI (MLN) – BAHRAICH (BRK) PSPC 08:30 AM

05363 एमबी-केजीएम सपल क्स्प

मुरादाबाद (एमबी) – काठगोदाम (केजीएम) पीएसपीसी 06:05 पूर्वाह्न

05364 केजीएम-मब सपल क्स्प

काठगोदाम (केजीएम) – मुरादाबाद (एमबी) पीएसपीसी 15:45 अपराह्न

05366 रमर-मब सपल क्स्प

रामनगर (आरएमआर) – मुरादाबाद (एमबी) पीएसपीसी 21:10 अपराह्न

05404 GAYA-JMP SPL

GAYA JN (GAYA) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 06:05 AM

05405 आरपीएच-एसबीजी एसपीएल

RAMPUR HAT (RPH) – SAHIBGANJ JN (SBG) PSPC 06:05 AM

05407 RPH-GAYA PASS SPL

RAMPUR HAT (RPH) – GAYA JN (GAYA) PSPC 08:35 AM

05433 एजेड-बीएचडब्ल्यू विशेष

AZIMGANJ JN (AZ) – BARHARWA JN (BHW) PSPC 08:40 AM

05435 क्वाई-एजेड विशेष

कटवा जं. (केडब्ल्यूएई) – अजीमगंज जं (एजेड) पीएसपीसी 05:55 पूर्वाह्न

05436 AZ-KWAE SPL

अजीमगंज जं (अज) – कटवा जं. (केडब्ल्यूएई) पीएसपीसी 18:45 अपराह्न

05449 एनकेई-जीकेपी दैनिक अनारक्षित EX

NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40 AM

05450 GKP-NKE-GKP दैनिक UN-ReSR

GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 18:05 PM

05750 एचडीबी-एनजेपी पैसेंजर स्पेशल

हल्दीबाड़ी (HDB) – न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) PSPC 12:45 AM

05751 एनजेपी-एचडीबी पैसेंजर स्पेशल

न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी) – हल्दीबाड़ी (एचडीबी) पीएसपीसी 15:15 अपराह्न

06136 एमटीपी यूएएम पास विशेष

मेटुपलायम (एमटीपी) – उदगमंडलम (यूएएम) पीएसपीसी 07:10 पूर्वाह्न

06137 यूएएम एमटीपी पास विशेष

उदगमंडलम (यूएएम) – मेटुपलायम (एमटीपी) पीएसपीसी 14:00 अपराह्न

06265 एसबीसी-एचयूपी मेमू

KSR BENGALURU (SBC) – HINDUPUR (HUP) PSPC 17:45 PM

06266 एचयूपी-वाईपीआर मेमू

HINDUPUR (HUP) – KSR BENGALURU (SBC) PSPC 06:30 AM

06595 एसबीसी-एसएसपीएन मेमू

बंगलौर कैंट (बीएनसी) – धर्मवरम जं (डीएमएम) पीएसपीसी 07:20 पूर्वाह्न

06596 एसएसपीएन-एसबीसी मेमू

धर्मावरम जं (DMM) – बंगलौर कैंट (BNC) PSPC 12:15 AM

07331 सुर-उबल यात्री

SOLAPUR JN (SUR) – HUBLI JN (UBL) PSPC 04:45 AM

07332 यूबीएल-सुर पैसेंजर

HUBLI JN (UBL) – SOLAPUR JN (SUR) PSPC 12:55 PM

07369 सीएमजीआर-वाईपीआर पास विशेष

चिक्कमगलुरु (CMGR) – यशवंतपुर जं (YPR) PSPC 07:50 AM

07370 वाईपीआर-सीएमजीआर पास विशेष

यशवंतपुर जं (YPR) – चिक्कमगलुरु (CMGR) PSPC 15:30 अपराह्न

07541 सगुज-डीबीबी इंटरसिटी विशेष

सिलीगुड़ी जं (SGUJ) – धुबरी (DBB) MSPC 05:00 AM

07542 डीबीबी-सगुज इंटरसिटी विशेष

धुबरी (डीबीबी) – सिलीगुड़ी जं (एसजीयूजे) एमएसपीसी 12:15 पूर्वाह्न

07545 किर – जेबीएन डीएमयू स्पेशल

KATIHAR JN (KIR) – JOGBANI (JBN) PSPC 12:15 AM

07546 जेबीएन – किर डीएमयू विशेष

JOGBANI (JBN) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 15:00 PM

07553 किर – जेबीएन डीएमयू स्पेशल

KATIHAR JN (KIR) – JOGBANI (JBN) PSPC 07:00 AM

07554 जेबीएन – किर डीएमयू विशेष

JOGBANI (JBN) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 10:30 AM

07555 किर – जेबीएन डीएमयू स्पेशल

KATIHAR JN (KIR) – JOGBANI (JBN) PSPC 14:45 PM

07556 जेबीएन – किर डीएमयू विशेष

JOGBANI (JBN) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 18:00 PM

07557 किर – जेबीएन डीएमयू स्पेशल

KATIHAR JN (KIR) – JOGBANI (JBN) PSPC 04:00 AM

07558 जेबीएन – किर डीएमयू विशेष

JOGBANI (JBN) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00 AM

07668 बे पास

गुंतकल जंक्शन (जीटीएल) – बेल्लारी जंक्शन (बे) पीएसपीसी 12:10 अपराह्न

07669 बे-जीटीएल

बेल्लारी जं (बे) – गुंतकल जं (जीटीएल) पीएसपीसी 14:05 अपराह्न

07693 जीटीएल-एचयूपी

GUNTAKAL JN (GTL) – HINDUPUR (HUP) PSPC 15:45 PM

07694 एचयूपी जीटीएल डेमू

HINDUPUR (HUP) – GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30 AM

08303 एसबीपी-पुरी स्पेशल

संबलपुर (एसबीपी) – पुरी (पुरी) एमएसपीसी 06:00 पूर्वाह्न

08304 पुरी-एसबीपी विशेष

पुरी (पुरी) – संबलपुर (एसबीपी) एमएसपीसी 15:45 अपराह्न

08437 बीएचसी-सीटीसी विशेष

भद्राख (बीएचसी) – कटक (सीटीसी) पीएसपीसी 15:30 अपराह्न

08438 सीटीसी-बीएचसी मेमू

कटक (सीटीसी) – भद्राख (बीएचसी) पीएसपीसी 11:55 पूर्वाह्न

09110 केडीसीवाई – पीआरटीएन विशेष

केवडिया (केडीसीवाई) – प्रतापनगर (पीआरटीएन) पीएसपीसी 13:55 अपराह्न

09113 PRT – KDCY SPL

प्रतापनगर (पीआरटीएन) – केवडिया (केडीसीवाई) पीएसपीसी 15:35 अपराह्न

09231 रजत दुरंतो एक्सप्रेस

मुंबई सेंट्रल (एमएमसीटी) – यहां (यहां) एमएसपीसी 23:10 अपराह्न

09232 हापा – एमएमसीटी स्पेशल

यहां (यहां) – मुंबई सेंट्रल (एमएमसीटी) एमएसपीसी 19:40 अपराह्न

09248 केडीसीवाई – आदि विशेष

केवडिया (KDCY) – अहमदाबाद जं (ADI) MSPC 11:15 AM

09249 एडीआई – केडीसीवाई विशेष

अहमदाबाद जं (ADI) – केवडिया (KDCY) MSPC 15:20 PM

09440 एमवीआई – डब्ल्यूकेआर विशेष

मोरबी (एमवीआई) – वांकानेर जंक्शन (डब्ल्यूकेआर) पीएसपीसी 20:20 अपराह्न

09441 डब्ल्यूकेआर-एमवीआई विशेष

वांकानेर जं (WKR) – मोरबी (MVI) PSPC 07:10 AM

09444 एमवीआई – डब्ल्यूकेआर स्पेशल

मोरबी (एमवीआई) – वांकानेर जं (डब्ल्यूकेआर) पीएसपीसी 13:05 अपराह्न

09511 गड्ढे – बीवीसी विशेष

PALITANA (PIT) – BHAVNAGAR TRMUS (BVC) PSPC 19:05 PM

09512 बीवीसी – विशेष गड्ढे

BHAVNAGAR TRMUS (BVC) – PALITANA (PIT) PSPC 17:45 PM

12363 कोआ हदब सफ क्स्प

कोलकाता (KOAA) – हल्दीबारी (HDB) सूफ 09:05 AM

15055 वायुसेना-रमर-EXक्स्प

आगरा किला (AF) – रामनगर (RMR) MEX 20:40 PM

15811 दब्ब-घ्य एक्सप्रेस

धुबरी (डीबीबी) – गुवाहाटी (जीएचवाई) मेक्स 07:15 पूर्वाह्न

15812 घी-दब्ब एक्सप्रेस

गुवाहाटी (जीएचवाई) – धुबरी (डीबीबी) मेक्स 21:45 अपराह्न

18413 पीआरडीपी-पुरी स्पेशल

पारादीप (पीआरडीपी) – पुरी (पुरी) मेक्स 18:00 अपराह्न

18414 PURI-PRDPEXP

पुरी (पुरी) – पारादीप (PRDP) MEX 06:15 AM

31311 SDAH – KLYM लोकल

सियालदह (SDAH) – कल्याणी सिमंता (KLYM) उप 04:12 AM

31314 KLYM-SDAH स्थानीय

कल्याणी सिमंता (KLYM) – सियालदाह (SDAH) उप 06:02 AM

31617 एसडीएएच-आरएचए स्थानीय

SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00 AM

31622 आरएचए – एसडीएएच स्थानीय

RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 10:12 AM

31711 NH – RHA लोकल

NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00 AM

31712 आरएचए-एनएच लोकल

RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05 AM

33361 बीटी-बीएनजे लोकल

BARASAT (BT) – BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45 AM

33362 बीएनजे- बीटी लोकल

BANGAON JN (BNJ) – BARASAT (BT) SUB 09:28 AM

34331 लखीकांतपुर बरुईपुर लो

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20 AM

34334 बीआरपी – एलकेपीआर लोकल

BARUIPUR JN (BRP) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15 AM

34881 डीएच सोनारपुर लोकल

DIAMOND HARBOUR (DH) – SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45 AM

34882 एसपीआर डीएच लोकल

SONARPUR JN (SPR) – DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50 AM

34891 डीएच बीआरपी लोकल

डायमंड हार्बर (डीएच) – बरुईपुर जं (बीआरपी) सब 06:13 पूर्वाह्न

34892 बरुईपुर डीएच ईएमयू लोकल

बरुईपुर जं (बीआरपी) – डायमंड हार्बर (डीएच) उप 09:22 पूर्वाह्न

36037 एचडब्ल्यूएच-सीडीएई स्थानीय

हावड़ा जं (HWH) – चंदनपुर (CDAE) उप 17:55 PM

36038 सीडीएई एचडब्ल्यूएच लोकल

चंदनपुर (CDAE) – हावड़ा जं (HWH) उप 19:33 अपराह्न

36820 बीडब्ल्यूएन-एचडब्ल्यूएच (कॉर्ड) स्थानीय

बर्द्धमान (बीडब्ल्यूएन) – हावड़ा जं (एचडब्ल्यूएच) उप 06:10 पूर्वाह्न

36851 एचडब्ल्यूएच – बीडब्ल्यूएन (कॉर्ड) स्थानीय

हावड़ा जं (HWH) – बर्द्धमान (BWN) उप 21:42 अपराह्न

37305 आंदोलन स्थानीय

हावड़ा जं (HWH) – सिंगुर (SIU) उप 19:15 PM

37306 SIU-HWH स्थानीय

सिंगुर (एसआईयू) – हावड़ा जं (HWH) उप 21:05 अपराह्न

37307 एचडब्ल्यूएच – एचपीएल स्थानीय

हावड़ा जं (HWH) – हरिपाल (HPL) उप 06:52 AM

37308 एचपीएल-एचडब्ल्यूएच स्थानीय

हरिपाल (HPL) – हावड़ा जं (HWH) उप 08:30 AM

37309 हावड़ा टाक लोकल

हावड़ा जं (HWH) – तारकेश्वर (TAK) उप 04:55 पूर्वाह्न

37316 टाक-ह्वः स्थानीय

तारकेश्वर (TAK) – हावड़ा जं (HWH) उप 05:35 पूर्वाह्न

37319 हावड़ा-टाक स्थानीय

हावड़ा जं (HWH) – तारकेश्वर (TAK) सब 10:20 AM

37327 हावड़ा – टाक लोकल

हावड़ा जं (HWH) – तारकेश्वर (TAK) उप 13:38 अपराह्न

37330 टाक-ह्वः लोकल

तारकेश्वर (TAK) – हावड़ा जं (HWH) उप 12:00 AM

37335 हावड़ा-टाक स्थानीय

हावड़ा जं (HWH) – तारकेश्वर (TAK) उप 17:42 अपराह्न

37343 हावड़ा-टाक स्थानीय

हावड़ा जं (HWH) – तारकेश्वर (TAK) उप 20:05 अपराह्न

37348 टाक-ह्वः स्थानीय

तारकेश्वर (TAK) – हावड़ा जं (HWH) उप 19:33 अपराह्न

37354 टाक-ह्वः लोकल

तारकेश्वर (TAK) – हावड़ा जं (HWH) उप 23:00 PM

37411 शी-टाक लोकल

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15 AM

37412 ताक-शी लोकल

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05 AM

37415 वह स्थानीय लेती है

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25 AM

37416 वह स्थानीय ले लो

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25 AM

37748 केडब्ल्यूएई-बीडीसी स्थानीय

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:00 PM

37749 बीडीसी – केडब्ल्यूएई लोकल

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15 PM

37782 स्थानीय बीडब्ल्यूएन-बीडीसी

बर्धमान (बीडब्ल्यूएन) – बंदेल जंक्शन (बीडीसी) उप 06:45 पूर्वाह्न

37783 बीडीसी-बीडब्ल्यूएन लोकल

बंदेल जंक्शन (बीडीसी) – बर्द्धमान (बीडब्ल्यूएन) उप 04:20 पूर्वाह्न

37785 बीडीसी-बीडब्ल्यूएन लोकल

बंदेल जंक्शन (बीडीसी) – बर्द्धमान (बीडब्ल्यूएन) उप 05:45 पूर्वाह्न

37786 स्थानीय बीडब्ल्यूएन-बीडीसी

बर्धमान (बीडब्ल्यूएन) – बंदेल जंक्शन (बीडीसी) उप 03:35 पूर्वाह्न

37818 स्थानीय बीडब्ल्यूएन-एचडब्ल्यूएच

बर्धमान (बीडब्ल्यूएन) – हावड़ा जं (एचडब्ल्यूएच) उप 05:42 पूर्वाह्न

37855 एचडब्ल्यूएच-बीडब्ल्यूएन मुख्य स्थानीय

हावड़ा जं (HWH) – बर्द्धमान (BWN) उप 20:47 PM