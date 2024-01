Ayodhya Ram Mandir : न्यूजीलैंड के मंत्री डेविड सेमोर, बोले- जय श्रीराम, पीएम मोदी के साहस और ज्ञान की तारीफ

Ayodhya Ram Mandir : रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह (Ramlala Pran Pratishtha Ceremony) को लेकर न्यूजीलैंड के नियमन मंत्री डेविड सेमोर (New Zealand’s Regulation Minister David Seymour) ने कहा- “जय श्री राम… मैं पीएम मोदी (PM Modi) सहित भारत के सभी लोगों को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 500 वर्षों के बाद इस (राम मंदिर) निर्माण को संभव बनाया है। मैं पीएम मोदी (PM Modi) के साहस और ज्ञान की तारीफ करता हूं, क्योंकि वह भारत में एक अरब से अधिक लोगों को आज दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। मुझे राम मंदिर का दौरा करने में खुशी होगी।

