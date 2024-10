Baba Siddiqui murder: बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान

Baba Siddiqui murder: एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी (NCP leader Baba Siddiqui) की कुछ लोगो ने गोली मार कर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी पर शनिवार शाम को कुछ लोगों ने कई राउंड फायरिंग कर दी। घायल अवस्था में उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल (Lilavati Hospital )ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

बाबा सिद्दीकी की हत्या से राजनीतिक जगत ही नहीं बॉलीवुड में भी शोक को लहर छा गई है। उनके निधन की खबर सुनते ही देर रात से ही कई दिग्गत सितारे लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Bollywood actor Salman Khan) को भी जैसे ही बाबा सिद्दकी ( Baba Siddiqui) के निधन की खबर मिली वे बीच में ही शूटिंग रोक लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे। सलमान खान भी इस दुख की घड़ी में बाबा सिद्दीकी ( Baba Siddiqui) के परिवार से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे। लीलावती हॉस्पिटल जाते समय सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे ग्रे कलर की टी-शर्ट में अपनी गाड़ी से आते दिखाई दिए।

