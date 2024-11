Baby John Teaser: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

Baby John Teaser: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) की आने वाली फिल्म बेबी जॉन खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस फिल्म के बारे में हाल ही में वरुण धवन ने जानकारी शेयर की है। फिल्म में वरुण धवन के साथ वामिका गैबी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। लिटिल जॉन का टीज़र शुक्रवार को जारी किया गया। यह फिल्म 1 नवंबर को सिनेमाघरों में आ सकती है। फिल्म में दमदार एक्शन होगा।

वरुण धवन का लुक भी काफी स्टाइलिश लग रहा है। बेबी जॉन वरुण धवन के लिए एक अलग तरह का एक्शन लेकर आते हैं। इस फिल्म से वरुण धवन (Varun Dhawan) को भी काफी उम्मीदें हैं। फिल्म का निर्देशन कैलिस ने किया है। फिल्म का टीजर 1 नवंबर से सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा।

BabyJohnTeaser OUT NOW! 🚀🔥 Superstar #VarunDhawan is back with a bang, bringing pure swag and power to the screen! His new avatar as #BabyJohn is set to break records and hearts , because this is 300cr material loading up! #VarunDhawan #BabyJohn #BoxOfficeKing #VarunDhawan pic.twitter.com/rNnfMV4aLX

बता दें कि वरुण धवन अपनी ओटीटी सीरीज सिटाडेल हनी बन्नी में भी दमदार परफॉर्मेंस देंगे। पति-पत्नी राज और डीके ने हॉलीवुड निर्देशकों द्वारा इस श्रृंखला के निर्माण का समर्थन किया। इस सीरीज में वरुण के साथ सामंथा रुथ प्रभु मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। यह हॉलीवुड की सुपरहिट सिटाडेल का हिंदी रीमेक है। इस सीरीज में वरुण धवन अहम भूमिका में हैं। ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था। जो सभी को बेहद पसंद आया।

