बड़बोले कमाल आर खान नहीं आ रहे अपनी हरकारों से बाज, अब कंगना की फिल्म को लेकर कह डाली ये बात

नई दिल्ली: विवादों में घिरे कमाल आर खान पिछले बहुत दिनों से चर्चाओं में हैं। कमाल आर खान अपने बेवाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर सक्रीय रहने वाले कमाल आर खान आए दिन किसी ना किसी अभिनेता पर निशाना साधते रहते हैं। अब केआरके ने अभिनेत्री कंगना रनौत से खुलकर पंगा ले लिया है।

केआरके ने ट्वीट करके कंगना पर हमला बोला है। हाल ही में सलमान खान ने केआरके के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करवाया था। जिसमें अब अदालत के आदेश के पश्चात् अब केआरके ने सलमान खान के विरुद्ध पोस्ट की गई सारी वीडियो डिलीट कर दी हैं।

अभी सलमान वाला मामला शांत भी नहीं हुआ है कि केआरके ने कंगना से पंगा लिया है। केआरके ने अब कंगना रनौत के विरुद्ध ट्वीट करके सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में कमाल आर खान ने ट्वीट करके बताया है कि मधुर भंडारकर की इंदु सरकार की प्रकार आपातकालीन भी फ्लॉप होगी।

Director #MadhurBhandarkar made film #InduSarkar on #IndiraGandhi and emergency, Aur Kutta Bhi Dekhne Nahi Gaya! Now Deedi #KanganaRanaut is making film on the same subject. Means she wants to make 12th flop in the row. Her last 11 films are super flop!

— KRK (@kamaalrkhan) June 27, 2021