परिवार संग बद्रीनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना करने बद्रीनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन व एमडी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) गुरुवार को अपने परिवार के साथ बद्रीनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना (Worship in Badrinarayan Temple) करने बद्रीनाथ पहुंचे। वह हर साल पवित्र मंदिर का दौरा करते हैं। बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (Badrinath-Kedarnath Temple Committee) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ-साथ बीकेटीसी के पूर्व सीईओ बीडी सिंह (BD Singh, former CEO of BKTC) ने उनका स्वागत किया। अंबानी परिवार को मंदिरों और पवित्र तीर्थस्थलों पर नियमित रूप से जाने के लिए जाना जाता है।

पिछले महीने, मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) , उनकी पत्नी नीता अंबानी (Nita Ambani) और परिवार के अन्य सदस्य भगवान गणपति का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर (Siddhivinayak Temple) गए थे। उन्होंने गणेश चतुर्थी का त्योहार (Ganesh Chaturthi Festival) मनाने के लिए अपने मुंबई स्थित आवास एंटीलिया में एक फंक्शन की भी मेजबानी की थी। इसमें बॉलीवुड, खेल, व्यापार और राजनीति के कुछ प्रसिद्ध लोग मौजूद रहे थे।

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने पिछले साल अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की मंगेतर राधिका मर्चेंट (Radhika Merchant) के साथ बद्रीनाथ धाम (Badrinath Dham) और केदारनाथ धाम (Kedarnath Dham) के दर्शन भी किए थे। लाइवमिंट के अनुसार, अंबानी ने आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर (Tirupati Balaji Temple in Andhra Pradesh) के दर्शन के दौरान ₹1.5 करोड़ का दान भी दिया। सितंबर में, उन्होंने राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर (Shrinathji Temple) का दौरा किया और प्रार्थना की।