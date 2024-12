Bangladesh : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पत्रकारों के सचिवालय में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध , बताई ये वजह

Bangladesh : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार (Interim Government of Bangladesh) ने सुरक्षा कारणों से पत्रकारों के मान्यता कार्ड रद्द ((Journalists’ accreditation cards cancelled)) कर दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप पत्रकारों का सचिवालय में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। खबरों के अनुसार, बांग्लादेश के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs of Bangladesh) ने शुक्रवार को प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। बांग्लादेश सचिवालय (Bangladesh Secretariat) बांग्लादेश सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है, और ढाका के सेगुनबागीचा (Segunbagicha, Dhaka) में स्थित अधिकांश मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों और निकायों का मुख्यालय है।

आमतौर पर, प्रेस सूचना विभाग (पीआईडी) पत्रकारों को समाचार एकत्र करने के लिए मान्यता कार्ड जारी करता है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “पत्रकारों के पक्ष में जारी मान्यता कार्ड के माध्यम से सचिवालय तक पहुंच अगले आदेश तक रद्द की जाती है।” 5 अगस्त को, छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया, हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बाद जिसमें 600 से अधिक लोग मारे गए थे। 76 वर्षीय हसीना भारत भाग गईं और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया।

मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने सचिवालय में पत्रकारों की पहुँच को प्रतिबंधित करने के अपने निर्णय के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है।