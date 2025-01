Bangladesh Sheikh Hasina’s daughter Saima Wajed : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की बेटी को WHO से हटाने की मांग की

Bangladesh Sheikh Hasina’s daughter Saima Wajed : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार (Interim Government of Bangladesh) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Former Prime Minister Sheikh Hasina) की बेटी साइमा वाजेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के पद से हटाने के लिए कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में रहने वाली साइमा वाजेद प्रशिक्षण से मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने न्यूरोडेवलपमेंटल विकारों (Neurodevelopmental Disorders) पर बड़े पैमाने पर काम किया है। जिनेवा में WHO कार्यकारी बोर्ड द्वारा 23 जनवरी, 2024 को उन्हें WHO क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पुष्टि की गई थी। एक अधिकारी ने कहा, “ACC ने साइमा वाजेद को WHO से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्हें हटाने के उपाय करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को पत्र भेजने की सभी तैयारियां अंतिम रूप दे दी गई हैं।

पिछले साल अगस्त में, छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप 600 से अधिक मौतें हुईं। 76 वर्षीय हसीना भारत भाग गईं और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया।