होली से पहले सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, 5 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

7th Pay Commission : होली (Holi) से पहले राज्‍य सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 5 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा कर दिया है, जिस कारण अब इनका DA बढ़कर 25 फीसदी हो चुका है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

त्रिपुरा की माणिक साहा सरकार (Manik Saha Government) ने राज्‍य के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2024 से 5 फीसदी अतिरिक्‍त महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी (DA Hike) का ऐलान किया है। साहा ने कहा कि कर्मचारियों को सालाना 5 फीसदी अतिरिक्‍त डीए देने से सरकार को 500 करोड़ रुपये की आवश्‍यकता होगी। पहले इन्‍हें 20 फीसदी सालाना DA मिलता था, लेकिन अब 25 फीसदी डीए मिलेगा।

Today at the budget session, I announced another 5 percent Dearness Allowance to the State Government Employees. This decision will be effective from 01.01.2024. The additional annual expenditure for this will be ₹ 500 crores.

— Prof.(Dr.) Manik Saha(Modi Ka Parivar) (@DrManikSaha2) March 5, 2024