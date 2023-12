Best Stunt of the Year : स्टंट क्वीन ने दोनों हाथ छोड़ एक पहिए पर सीधी खड़ी कर दी सुपरबाइक,Video देख उड़ जाएंगे होश

Best Stunt of the Year : बाइक्स और कारों से स्टंट करने का ज्यादातर युवाओं में शौक होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो स्टंट को ही अपना करियर बना लेते हैं। आए दिन लोग बाइक स्टंट करने के वीडियो बनाकर डालते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक लड़की सुपरबाइक को एक पहिए पर सीधी खड़ी देती है।