‘Better Me Than You’ announced: Big Sean ने अपने नए एल्बम ‘बेटर मी दैन यू’ को लेकर की बड़ी अनाउंसमेंट

New album ‘Better Me Than You’ announced: बिग सेन (Big Sean) ने अपने नए एल्बम ‘बेटर मी दैन यू’ (‘Better Me Than You’) की घोषणा की। एक खबर के अनुसार, एल्बम 9 अगस्त को रिलीज़ होगा। उन्होंने यह अपडेट कान्ये वेस्ट के प्रशंसक द्वारा कथित तौर पर उनके नए एल्बम के एक संस्करण को लीक किए जाने के एक दिन बाद साझा किया।

रैपर, जिन्होंने अल्केमिस्ट द्वारा निर्मित एक गीत का एक स्निपेट जारी करके अपने एल्बम के लीक होने की बात स्वीकार की, ने एल्बम की घोषणा के साथ ‘यस’ नामक एक नया सिंगल भी जारी किया, जो इस बात का पूर्वावलोकन देता है कि परियोजना से क्या उम्मीद की जा सकती है।

हाल ही में “ऑन द रडार फ़्रीस्टाइल” में, बिग सीन ने रैप किया, “मेरे पास किसी से झगड़ा करने से बेहतर काम हैं।” कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने दावा किया कि यह केंड्रिक लैमर पर एक निशाना था। लेकिन इसके तुरंत बाद, मीडिया पर्सनालिटी डीजे हेड ने ट्वीट किया कि उन्होंने सीन से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि बार लैमर के लिए नहीं, बल्कि “अलग मिथुन राशि” के लिए था।



लीकर के अनुसार, वह कान्ये वेस्ट थे, जिन्होंने उस समय सीन के करियर को आगे बढ़ाने में मदद की थी। दोनों के बीच हाल ही में सार्वजनिक मुद्दे रहे हैं, जिसमें वेस्ट ने 2021 में दावा किया कि सीन को अपने G.O.O.D. म्यूजिक शिंगल में साइन करना “मेरे द्वारा किया गया सबसे बुरा काम था।” लीकर ने कहा कि उन्होंने सीन के अनादर के कारण एल्बम का अनावरण किया। लेकिन वैराइटी के अनुसार, सीन ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि लीकर ने वेस्ट के कहने पर 14-ट्रैक वाला एल्बम जारी किया था। सीन के प्रशंसक अब एल्बम के रिलीज़ होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।