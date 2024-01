Bharat Jodo Nyay Yatra : राहुल गांधी, बोले- BJP-RSS का लक्ष्य जनता को लड़ाकर उनका धन लूटने का है और देश में फैलाते हैं नफरत

Bharat Jodo Nyay Yatra : राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) के नेतृत्व में 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay yatra) के पांचवें दिन असम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की। भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) ने हिंदुस्तान के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। BJP-RSS देश में नफरत फैलाते हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। इनका लक्ष्य जनता को लड़ाकर, उनका धन लूटने का है। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ (Bharat Jodo Yatra) के बाद हमने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay yatra) को मणिपुर से शुरू किया। इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता को एकजुट करना है। क्योंकि BJP-RSS पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अन्याय कर रहे हैं।

The #BharatJodoNyayYatra is gaining huge momentum each day.

The thunderous public support for Shri Rahul Gandhi is reflective of the people's resolve against injustices.

Shri @RahulGandhi heard the concerns of people in Nagaland. Nine years ago, PM Modi made a commitment to… pic.twitter.com/TUanyxS9IM

