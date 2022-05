Big B ने लिखी Ajay Devgn को चिट्ठी, कहा - तुम्हारे जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना...

Bollywood news: एक्टर अजय देवगन की फिल्म ‘रनवे 34’ (runway 34) 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। लोगों द्वारा फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म अजय देवगन (Ajay Devgn), अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) और अंगीरा धर के काम की हर कोई तारीफ कर रहा है।

आपको बता दें, अजय ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। वहीं अजय के काम से खुश होकर अमिताभ (Amitabh Bachchan) ने उन्हें एक लेटर लिखकर भेजा और उनकी सहारना की है। अमिताभ के इस लेटर को अजय ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

अजय को भेजे लेटर में अमिताभ (Amitabh Bachchan) ने लिखा- ‘अजय, अजय, अजय। ‘रनवे 34’ का हिस्सा बनना और तुम्हारे जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना मेरा सौभाग्य था। तुम्हारा काम महान है, जिस तरह से तुमने सबकुछ जोड़कर इस फिल्म को बनाया है, वो जबरदस्त था। लोग कह रहे हैं कि यह तुम्हारा बेस्ट काम है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा और बेस्ट आना बाकी है।

When the illustrious Amitabh Bachchan stars in your directorial venture, it is an honour that is hard to express in words. And when he uses his heartfelt words in a hand-written note it stirs emotions that are a heady mix of gratitude & satisfaction.

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 30, 2022