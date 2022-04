पश्चिम बंगाल में ममता का जादू बरकरार, बाबुल सुप्रियो बोले- टूटा बीजेपी का अहंकार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और बालीगंज में हुए उपचुनावों में टीएमसी की जीत तय मानी जा रही है। जीत के करीब पहुंचने पर ममता बनर्जी ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया है। उन्होने ट्वीट कर कहा कि मैं एआईटीसी पार्टी के उम्मीदवारों को निर्णायक जनादेश देने के लिए आसनसोल संसदीय क्षेत्र और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। हम इसे अपनी मां-माटी-मानुष को अपने लोगों का हार्दिक शुभो नबबर्शो उपहार मानते हैं। हम पर फिर से भरोसा करने के लिए मतदाताओं को सलाम।

We consider this to be our people's warm Shubho Nababarsho gift to our Ma- Mati- Manush organization. Salute to the voters for reposing faith in us, yet again.(2/2)

