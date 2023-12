कांग्रेस के संगठन में बड़ा फेरबदल, सचिन पायलट को मिली अहम जिम्मेदारी, प्रियंका गांधी की जगह इनको मिली यूपी की कमान

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के करीब आते ही कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को महासचिव बनाया है। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी नियुक्त किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी पद से मुक्त कर दिया है। उनकी जगह अविनाश पांडेय को ये जिम्मेदारी दी गई है।

Congress President Shri @kharge has assigned the organisational responsibilities to the following persons with immediate effect. pic.twitter.com/qWhwiJzysj

— Congress (@INCIndia) December 23, 2023