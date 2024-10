Bigg Boss 18: बिग बॉस 18 के घर से बाहर हुए गुणरत्न सदावर्ते, फैंस को लगा तगड़ा झटका

Bigg Boss 18 के सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) अपने चल रहे कानूनी मामले के कारण घर से बाहर हो गए हैं। गुणरत्न सदावर्ते अचानक घर से बाहर होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि सदावर्ते इस सीजन के सबसे चर्चित और मनोरंजक प्रतियोगियों में से एक रहे हैं।

एक प्रसिद्ध वकील सदावर्ते को उनके मामले से संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए अस्थायी रूप से घर से बाहर कर दिया गया था। हालांकि, उम्मीद है कि अपने कानूनी मुद्दों को सुलझाने के बाद सदावर्ते फिर से शो में प्रवेश कर सकते हैं।

यह चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि शो की शुरुआत में ही मिड वीक एविक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि मिड वीक एविक्शन सीजन के आखिर में होता है। इसलिए गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) का एविक्शन सभी को चौंका रहा है। 24 घंटे पहले ही गधराज को शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और वह भी शॉकिंग एविक्शन था क्योंकि वह नॉमिनेशंस का हिस्सा नहीं था।

Are they shipping Gunratan Daku and Shilpa ji? 😭😹pic.twitter.com/y1FqYoIz69

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) October 14, 2024