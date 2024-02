बीजेपी-आप की राजनीति कड़वाहट से अछूता नहीं रहा चंडीगढ़ रोज फेस्टिवल, मेयर कुलदीप कुमार ने नहीं लिया किरण खेर का नाम

चंडीगढ़ । पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासन बनवारी लाल पुरोहित (Governor of Punjab and Administration of Chandigarh Banwari Lal Purohit) ने शुक्रवार को 52वें रोज फेस्टिवल (52nd Rose Festival) का उद्घाटन किया। उनके साथ शहर की बीजेपी सांसद किरण खेर (BJP MP Kirron Kher) , नव निर्वाचित मेयर कुलदीप कुमार (Newly Elected Mayor Kuldeep Kumar), सलाहकार व अधिकारी उपस्थित रहे। इस फेस्टिवल में 826 किस्म के गुलाब लोग देख सकते हैं। हालांकि उद्घाटन के दौरान राजनीति भी देखने को मिली।

बतौर मेयर कुलदीप कुमार (Mayor Kuldeep Kumar)पहली बार नगर निगम के किसी सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने मंच से सभी को संबोधित भी किया। फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए कुलदीप कुमार (Kuldeep Kumar)ने नगर निगम को बधाई दी। मौजूद लोगों को बताया कि रोज फेस्टिवल (Rose Festival) में इस बार क्या-क्या होने वाला है और क्या इस बार खास है लेकिन कुलदीप कुमार ने अपने संबोधन की शुरुआत में सांसद किरण खेर (MP Kirron Kher) का नाम नहीं लिया। कुलदीप के बाद जब सांसद किरण खेर( Kirron Kher) मंच पर पहुंची तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही कह दिया कि नवनिर्वाचित मेयर शायद जानबूझकर उनका नाम लेना भूल गए लेकिन उनको एक पद पर होने की वजह से प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए।

वहीं प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित (Administrator Banwari Lal Purohit) ने कहा कि चंडीगढ़ 20 साल पहले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था लेकिन पिछले कुछ सालों में थोड़ी कमी आई है। अब एक बार फिर हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि चंडीगढ़ नंबर वन आ सके। कार्यक्रम के दौरान बनवारी लाल पुरोहित (Banwari Lal Purohit)ने सभी पार्षदों को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि अब राजनीति खत्म हो चुकी है। अब सभी गिले शिकवा को मिटा के सभी को एक साथ मिलकर चंडीगढ़ विकास (Chandigarh Development) के लिए कार्य करना चाहिए।

किरण खेर (Kirron Kher)ने कहा कि बतौर सांसद वह दसवीं बार रोज फेस्टिवल में शामिल हो रही हैं। उन्हें यह फेस्टिवल बहुत पसंद है क्योंकि बचपन से इसे वह देखते आ रही हैं।