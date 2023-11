बीजेपी पिछले 10 सालों में चुनाव की आत्मा का किया कत्ल, गरीब और किसान की बात न करके करते हैं जाति-धर्म की राजनीति: मनोज झा

पटना। लोकसभा के विशेष सत्र (Special Session of Lok Sabha) में दौरान अपनी कविता से विवाद में रहने वाले आरजेडी (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज झा (Rajya Sabha MP Manoj Jha) ने एक बार फिर से भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी (PM Modi) के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुनने के लिए भाजपा नेताओं पर चुटकी ली है। उन्होंने रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) , बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा (Leader of Opposition in Bihar Vijay Sinha) और पीएम मोदी (PM Modi) का मजाक उड़ाया है।

मनोज झा (Manoj Jha) ने अपने x हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रेडियो और टीवी का अंतर मिट सा गया है। सारे नेतागण रेडियो की तरफ टकटकी लगा कर देख रहे हैं। मानो कही ऐसा ना हो कि ‘वो महानुभाव’ ‘प्रकट’ ही हो जाएं।

मनोज झा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव पर दिया बयान

राजस्थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Elections) पर बयान देते हुए मनोज झा (Manoj Jha) ने कहा कि भाजपा (BJP) नेता गरीब और किसान की बात न करके जाति-धर्म की राजनीति करते हैं। ये चुनाव गरीब जनता के लिए है न कि धर्म की राजनीति के लिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को मंदिर पर खड़े कर देने से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में भाजपा (BJP) ने चुनाव की आत्मा का कत्ल कर दिया।