गुजरात से भाजपा जा रही है और आम आदमी पार्टी आ रही है , सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव : अरविंद केजरीवाल

गुजरात। आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने गुजरात में कहा कि दो महीने बाद भाजपा जा रही है और आम आदमी पार्टी आ रही है। उन्होंने कहा कि हम गुजरात (Gujarat) की सभी सीटों पर चुनाव (Election) लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कांग्रेस के एक आरोप का जवाब देते हुए आज गुजरात में कहा कि कांग्रेस (Congress) खत्म हो गई है है। जब एक पत्रकार ने उनसे कांग्रेस के आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस (Congress) खत्म हो गई है। उनका सवाल उठाना बंद करो।

सीएम अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal)ने आगे कहा कि मैं पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूं। जनता से मिल रहा हूं, कई टाउन हॉल किए हैं। वकीलों ऑटो ड्राइवर किसानों व्यापारियों सबसे मिले सबने कहा गुजरात में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार(Too much corruption in Gujarat) है। आपको किसी भी सरकारी विभाग में काम करवाना है तो पैसे देने पड़ते हैं। नीचे के लेवल पर भी भ्रष्टाचार है, ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं। इनके खिलाफ अगर कुछ बोलो तो डराने और धमकाने पहुंच जाते हैं, व्यापारियों उद्योगपतियों को रेड की धमकी देते हैं। कहते हैं तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे। चारों तरफ इतना ज्यादा भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा कि हम आज गारंटी देते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे।

उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या कोई भी विधायक, हमारा कोई सांसद या किसी किसी और का भी सांसद हो किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, भ्रष्टाचार किया तो जेल भेजेंगे। गुजरात की जनता का पैसा (Money of The People of Gujarat) गुजरात के विकास पर खर्च होगा(Will be Spent on The Development of Gujarat)। इसके साथ ही नेताओं मंत्रियों विधायकों के सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे। जहरीली शराब बिक रही है, इतना नशा कहां से आ रहा है। इनके मां-बाप इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं। ये सब बंद होगा।

सीएम अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal) ने आगे कहा कि अगर मैं गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहा हूं तो बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है? अगर मैं स्कूल अस्पताल ठीक करने की बात कर रहा हूं तो बीजेपी को क्या दिक्कत है, वे क्यों विरोध कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिली पंजाब के लोगों को मिली बजे गुजरात के लोगों को भी मिलना चाहिए। गुजरात के स्कूल और अस्पताल भी ठीक होने चाहिए।