MP News : आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ा एक्शन, गृहमंत्री बोले- अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा

मध्यप्रदेश । सीधी से बीजेपी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला (Sidhi BJPMLA Pandit Kedarnath Shukla) के पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला (Former MLA Representative Pravesh Shukla) को आदिवासी युवक पर पेशाब (Urinated on The Tribal Youth) करने के मामले में मंगलवार रात करीब दो बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (State Home Minister Narottam Mishra) ने बुधवार को सीधी पेशाब कांड पर कहा कि कृत्य बहुत घृणित और निंदनीय था। कानून अपना काम कर रहा है। ये भाजपा की सरकार है यहां कानून का राज है। घटना सामने आने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री के कहने पर एनएसए (NSA) की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई कर दी थी, उसे रात में गिरफ्तार कर लिया गया है। अतिक्रमण पर बुलडोजर (Bulldozer Will Run on Encroachment)भी चलेगा।

क्या सत्ता का नशा भाजपा पर चढ़ गया: कमलनाथ

वहीं, सीधी के पेशाब कांड पर पूर्व सीएम कमलनाथ (Former CM Kamal Nath) ने कहा कि ‘आज मेरा मन मध्यप्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले (Sidhi District) में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता के पेशाब करने का वीडियो देखकर रूह कांप जाती है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। यह घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। यह घटना टंट्या मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। यह घटना मध्यप्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज (Tribal Society) के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिला कर रहेगी।’

मंगलवार को प्रवेश शुक्ला (Pravesh Shukla) का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदिवासी युवक पर पेशाब करते नजर आ रहा था। वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) आरोपी पर शख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और एनएसए लगाने की बात कही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एनएसए के तहत केस दर्ज किया था। वहीं, मंगलवार को वीडियो वायरल होने और मामले के सामने आने के बाद पीड़ित की तरफ से एक हलफनामा दिया गया था जिसमें बताया गया था कि उसका प्रवेश शुक्ला (Pravesh Shukla) से कोई विवाद नहीं है। पीड़ित ने वायरल हो रहे वीडियो को भी फर्जी बताया था।

बता दें, आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला नौ दिन पुराना है, जो कि वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीधी जिले के कुबरी बाजार में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक बैठा था। प्रवेश शुक्ला (Pravesh Shukla) ने नशे की हालत में उसके ऊपर पेशाब कर दी। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कांग्रेस ने भी पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ग्राम कुबरी के रहने वाले प्रवेश शुक्ला (Pravesh Shukla) पूर्व में विधायक प्रतिनिधि थे। वर्तमान में वे सक्रिय बीजेपी कार्यकर्ता हैं। प्रवेश शुक्ला (Pravesh Shukla) सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सीधी अंजुलता पटले (Additional SP Sidhi Anjulata Patle) ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद हम इसकी जांच कर रहे हैं कि इस वीडियो में कौन है?